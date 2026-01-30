¿Qué está fallando en la salud en Colombia frente a los países más desarrollados?

Colombia aún tiene grandes pendientes en salud. Esa es la principal conclusión del Índice Nacional de Salud 2025, un estudio que compara el desempeño del país con el de las naciones más desarrolladas del mundo, agrupadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe, elaborado a partir de 37 indicadores y con datos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la propia OCDE, muestra que aunque existen avances puntuales, el país continúa lejos de los estándares internacionales en aspectos fundamentales que inciden directamente en la calidad de vida de la población.

Brechas que marcan la salud en Colombia

Uno de los principales problemas señalados por el índice es la desigualdad en las condiciones de vida, especialmente entre las zonas urbanas y rurales. Mientras en las ciudades algunos indicadores han mejorado, en el campo persisten carencias estructurales que terminan afectando la salud desde antes de que las personas lleguen a un hospital.

El informe advierte que estas brechas territoriales siguen siendo uno de los mayores obstáculos para mejorar los resultados en salud y reducir enfermedades prevenibles.

Otro punto crítico es la escasez de talento humano en salud. Colombia se mantiene como el país con menor número de médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes dentro de la OCDE, lo que limita la capacidad de atención, sobre todo en regiones apartadas.

A esto se suma un bajo gasto en salud por habitante frente a otros países comparables. El índice señala que esta menor inversión termina trasladándose a los hogares, que deben asumir un alto gasto de bolsillo para acceder a consultas, medicamentos o tratamientos.

Esta combinación —pocos profesionales y recursos limitados— presiona al sistema y afecta la oportunidad y calidad de la atención.

Avances insuficientes y un reto estructural

Aunque el informe reconoce mejoras graduales en algunos indicadores, concluye que Colombia no ha logrado cerrar las brechas estructurales que la separan de los países más desarrollados. Por lo que, la salud sigue dependiendo, en buena medida, del lugar donde se vive y de la capacidad económica de las personas.

El Índice Nacional de Salud 2025 plantea que los retos del sistema no se resuelven únicamente con cambios normativos, sino con decisiones de fondo que garanticen condiciones básicas, fortalezcan el talento humano y reduzcan las desigualdades territoriales.

En medio del debate sobre el futuro del sistema de salud, el mensaje del informe es claro: sin resolver los problemas estructurales, el retraso seguirá repitiéndose.

