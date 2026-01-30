Embajada de Alemania y Alcaldía de Cartagena fortalecen lazos en sostenibilidad, clima y desarrollo
Por primera vez en la historia de la ciudad, una embajadora de Alemania en Colombia visitó oficialmente la Alcaldía Mayor de Cartagena
La Alcaldía de Cartagena recibió una visita inédita en el Palacio de La Aduana: la embajadora de Alemania, Martina Klumpp, se reunió con el alcalde Dumek Turbay para fortalecer lazos diplomáticos y de cooperación internacional entre el país europeo y la capital de Bolívar.
La reunión permitió revisar avances, compartir resultados y proyectar nuevas oportunidades de cooperación entre Cartagena y el Gobierno alemán, con un enfoque claro en la sostenibilidad ambiental, la acción climática y el desarrollo urbano sostenible.
Durante el diálogo, se destacaron los logros alcanzados gracias al acompañamiento de la cooperación alemana en temas clave para el presente y el futuro de la ciudad. Uno de ellos es el impulso a la economía circular y los empleos verdes, a través del programa PREVEC, que fortalece capacidades institucionales, promueve modelos de negocio sostenibles, fomenta el reciclaje y abre oportunidades de formación con enfoque de equidad de género.
También se resaltó el trabajo realizado para fortalecer la gobernanza en economía circular, mediante espacios de diálogo y articulación liderados por la GIZ, que han permitido unir esfuerzos entre el sector público, privado y organizaciones locales para avanzar en una agenda ambiental compartida.
Otro punto central del encuentro fue el acompañamiento técnico para la construcción del Plan 4C de Cartagena (Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima), una hoja de ruta estratégica que busca preparar a la ciudad frente al cambio climático y orientar su desarrollo urbano de manera sostenible.
En materia de movilidad sostenible, Cartagena ha participado en iniciativas como PROMOVIS y ha recibido asistencia técnica para planificar rutas más limpias, transporte integrado y soluciones de movilidad ecológica, incluyendo alternativas sostenibles en los principales cuerpos de agua de la ciudad.
“El alcalde me ha hablado sobre todo el desarrollo que ha tenido la ciudad y me voy con satisfacción porque me ha contado que están mirando los cuerpos de agua de la ciudad como eje de desarrollo y movilidad. Mirar hacia el agua en Cartagena fortalecería la economía y por supuesto sería de rápido acceso para un futuro en cualquier ámbito”, expuso la embajadora.
El alcalde Dumek Turbay valoró la visita como una señal clara de confianza y de interés del Gobierno alemán en acompañar los procesos de transformación de Cartagena. “Este encuentro reafirma que la ciudad está caminando en la dirección correcta, pensando en el desarrollo, el ambiente y el bienestar de la gente”, expresó.
La visita de la embajadora Martina Klumpp no solo fortalece los lazos institucionales entre Cartagena y Alemania, sino que abre la puerta a nuevas alianzas que apuntan a una ciudad más sostenible, resiliente y con oportunidades para todos.