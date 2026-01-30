Embajada de Alemania y Alcaldía de Cartagena fortalecen lazos en sostenibilidad, clima y desarrollo

La Alcaldía de Cartagena recibió una visita inédita en el Palacio de La Aduana: la embajadora de Alemania, Martina Klumpp, se reunió con el alcalde Dumek Turbay para fortalecer lazos diplomáticos y de cooperación internacional entre el país europeo y la capital de Bolívar.

La reunión permitió revisar avances, compartir resultados y proyectar nuevas oportunidades de cooperación entre Cartagena y el Gobierno alemán, con un enfoque claro en la sostenibilidad ambiental, la acción climática y el desarrollo urbano sostenible.

Durante el diálogo, se destacaron los logros alcanzados gracias al acompañamiento de la cooperación alemana en temas clave para el presente y el futuro de la ciudad. Uno de ellos es el impulso a la economía circular y los empleos verdes, a través del programa PREVEC, que fortalece capacidades institucionales, promueve modelos de negocio sostenibles, fomenta el reciclaje y abre oportunidades de formación con enfoque de equidad de género.

También se resaltó el trabajo realizado para fortalecer la gobernanza en economía circular, mediante espacios de diálogo y articulación liderados por la GIZ, que han permitido unir esfuerzos entre el sector público, privado y organizaciones locales para avanzar en una agenda ambiental compartida.

Otro punto central del encuentro fue el acompañamiento técnico para la construcción del Plan 4C de Cartagena (Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima), una hoja de ruta estratégica que busca preparar a la ciudad frente al cambio climático y orientar su desarrollo urbano de manera sostenible.

En materia de movilidad sostenible, Cartagena ha participado en iniciativas como PROMOVIS y ha recibido asistencia técnica para planificar rutas más limpias, transporte integrado y soluciones de movilidad ecológica, incluyendo alternativas sostenibles en los principales cuerpos de agua de la ciudad.

“El alcalde me ha hablado sobre todo el desarrollo que ha tenido la ciudad y me voy con satisfacción porque me ha contado que están mirando los cuerpos de agua de la ciudad como eje de desarrollo y movilidad. Mirar hacia el agua en Cartagena fortalecería la economía y por supuesto sería de rápido acceso para un futuro en cualquier ámbito”, expuso la embajadora.

El alcalde Dumek Turbay valoró la visita como una señal clara de confianza y de interés del Gobierno alemán en acompañar los procesos de transformación de Cartagena. “Este encuentro reafirma que la ciudad está caminando en la dirección correcta, pensando en el desarrollo, el ambiente y el bienestar de la gente”, expresó.

La visita de la embajadora Martina Klumpp no solo fortalece los lazos institucionales entre Cartagena y Alemania, sino que abre la puerta a nuevas alianzas que apuntan a una ciudad más sostenible, resiliente y con oportunidades para todos.