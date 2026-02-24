El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Isaac Beltrán dice tener pruebas de que encuentro con Papá Pitufo en España fue autorizado por Petro

Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dialogó en exclusiva con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la salida del general William René Salamanca de la Dirección de la Policía, pero también aseguró que tiene pruebas de que el presidente Gustavo Petro estuvo al tanto de la reunión que mantuvo con Diego Marín, también conocido como ‘Papá Pitufo’.

Le puede interesar: Es probable que la salida del General Salamanca esté relacionada con Papá Pitufo: Isaac Beltrán

Sobre las denuncias en su contra de Jorge Lemus, director de la UIAF, contó que se defenderá judicialmente, pues cuenta con “pruebas para demostrar que la misión en España fue autorizada por el señor presidente de la República”.

De esta manera, aclaró que el presidente Petro puede autorizar ese tipo de funciones. “Es relevante que la comunidad de inteligencia rodee al Gobierno y lo ayude a tomar decisiones”.

Aseguró que se siente “tranquilo” con respecto al Gobierno Nacional, aunque aclaró que “hay distancia” porque ya no hace parte de él.

Fiscal niega que le hayan entregado información sobre encuentro con Papá Pitufo

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, manifestó en una entrevista con este medio que ni conocía a Isaac Beltrán ni tenía conocimiento sobre la reunión con ‘Papá Pitufo’.

Lea también: Tribunal Superior de Bogotá cita a ampliación de la denuncia contra la fiscal Luz Adriana Camargo

Ante eso, Beltrán explicó: “La señora fiscal diga que sí recibió esa información, que es de Inteligencia. ¿Por qué habría la señora fiscal, con el fuero y responsabilidad de su cargo, tendría que decir que sí?”

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:24 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: