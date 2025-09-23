Tribunal Superior de Bogotá cita a ampliación de la denuncia contra la fiscal Luz Adriana Camargo

El Tribunal Superior de Bogotá citó al abogado Pablo Bustos para que amplíe y ratifique su denuncia que interpuso contra la fiscal general d e la Nación, Luz Adriana Camargo por supuestos malos manejos en la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.

Bustos, actuando como representantes víctimas de comunidades Wayuu, advierte en su denuncia una “presunta conveniencia entre la Fiscal General de la Nación y los Fiscales 9 y 11 Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para permitir o facilitar que CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.

Y, señala que la jefa del ente acusador pudo haber incurrido “en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento”.

Tras la denuncia, la Comisión abrió una indagación preliminar contra Camargo. El caso está a cargo de la representante del Partido Liberal, María Eugenia Lopera.

Ahora, el Tribunal cita a ampliación de denuncia: “Se AVOCA la comisión con el propósito de recibir ampliación y ratificación de denuncia a Pablo Bustos Sánchez, dentro de la investigación que se adelanta en contra de Luz Adriana Camargo Garzón, Fiscal General de la Nación. Por lo anterior, se fija como fecha para adelantar la diligencia el 23 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m”.