Es probable que la salida del General Salamanca esté relacionada con Papá Pitufo: Isaac Beltrán

Isaac Beltrán es un exfuncionario del Gobierno Nacional quien estuvo vinculado a la UIAF, que es la Unidad de Análisis e Información Financiera, una entidad que juega un papel muy importante para, por ejemplo, la persecución de delitos como el lavado de activos.

Beltrán fue conocido por cuenta del caso de Papá Pitufo, quien se habría reunido en Madrid, España, con el señor Beltrán por aparente delegación del presidente de la República. El gobierno lo ha negado, pero Beltrán lo confirmó.

Isaac Beltrán habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo donde dio más detalles de la influencia de Papá Pitufo en varios casos.

¿Este caso le costó el puesto al General William Salamanca?

“Es altamente probable que haya influido en la decisión (…) Es incorrecto decir que familiares o personas cercanas a Papá Pitufo estuvieron relacionadas porque el documento fue elaborado con piezas procesales que están compuestas por declaraciones bajo juramento, en el marco de un proceso de investigación penal, esa información ya reposa en la Fiscalía General de la Nación, solo que algún analista, lo reelaboró y lo que hizo fue construir un relato donde conecta a unos funcionarios que declaran haber recibido recursos del señor Diego Marín y que tendrían alguna relación con el general Salamanca. Pero la información, que sí es cierta es que el General Salamanca estuvo en fuerte disputa con unas estructuras de contrabando”, dijo el exfuncionario.

Agregó que del documento no se puede inferir que haya una conexión entre el General Salamanca y el ‘Papá Pitufo’, lo que se encuentra allí son algunos intereses en algunos procesos de nombramientos que pueden ser delicados.

Reunión en España con ‘Papá Pitufo’

“Nunca nos sentamos solos con Diego Marín, siempre estuvo su abogado, no había forma de poner una agenda privada mía, todo lo que se conversó se agregó a un documento que fue compartido con el director de la UIAF y eso a su vez debería ser compartida con el presidente”, agregó sobre su reunión.

Por otra parte, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, manifestó en una entrevista con este medio que ni conocía a Isaac Beltrán ni tenía conocimiento sobre la reunión con ‘Papá Pitufo’.

Ante eso, Beltrán explicó: “La señora fiscal diga que sí recibió esa información, que es de Inteligencia. ¿Por qué habría la señora fiscal, con el fuero y responsabilidad de su cargo, tendría que decir que sí?”

