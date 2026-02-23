Theatron se pronuncia tras la desaparición de Diana Ospina: ¿a qué hora salió de la discoteca?

Muchas preguntas ha dejado la desaparición de Diana Ospina, de 32 años, quien salió el fin de semana a departir con amigos en la reconocida discoteca Theatron. Sin embargo, no se sabe nada de la mujer desde la madrugada del domingo 22 de enero después de tomar un taxi.

Debido a la importancia del caso, Theatron decidió publicar un comunicado en el que entrega algunos detalles sobre la investigación que ya se adelanta. En primer lugar, la discoteca expresó su solidaridad y apoyo a los familiares y amigos de la mujer para que se pueda dar con su paradero.

Asimismo, Theatron asegura que, en colaboración con el Gaula, ha entregado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento. El comunicado confirma la hora en que la mujer salió de la discoteca y asevera que Diana salió acompañada de una amiga, pero aclara que no tomaron el mismo vehículo después de abandonar el sitio.

“Se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi”, detalla el comunicado.

Finalmente, Theatron aclara que tiene un convenio con el servicio de Taxis Seguros, justamente para garantizar la seguridad de los visitantes. “Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades y apoyar a la familia y amigos de Diana en su incansable búsqueda”, agrega la discoteca.