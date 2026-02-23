Familia y autoridades buscan a Diana Ospina, mujer que desapareció tras tomar un taxi en Bogotá

Bogotá D.C

A las 11 de la noche de este sábado 21 de febrero, Diana Lorena Ospina salió de su casa en el barrio Santa María del Lago, en Engativá, hacía una reconocida discoteca en Chapinero.

En el establecimiento nocturno, Diana, una mujer de aproximadamente 45 años, se encontró con unos amigos y compañeros para celebrar el cumpleaños de uno de ellos.

A las 2:05 de la madrugada del día siguiente, según relata Stefanía Acosta Ospina, sobrina de la mujer, todos salen para regresar a sus casas, pero los acompañantes de Diana se van primero.

Diana al notar que ningún vehículo acepta su servicio, decide tomar un vehículo a las afueras de este establecimiento nocturno.

Sin embargo, Diana nunca llegó a su casa y dejó de contestar sus mensajes. El último mensaje que ella envió fue a un amigo con las placas del vehículo y en una nota voz afirmaba que estaba a 5 minutos de su casa.

Según contó la sobrina, al acceder al WhatsApp Web de Diana, evidenciaron que el mensaje con las placas del vehículo fue eliminado.

Esto alarmó a la familia y a los amigos más cercanos de Diana al evidenciar que no contestaba su celular.

A las 10 de la mañana, hicieron retiros de la cuenta de banco de Diana que en total sumaron más de 40 millones de pesos desde una sucursal en el sector de Ciudad Montes, en la localidad de Puente Aranda.

La familia y amigos publicaron el caso en sus redes sociales para que las personas los ayudarán a encontrar a Diana lo más pronto posible. Pero, desde que publicaron la información el domingo han recibido llamadas extorsivas de personas que se aprovechan de la situación. En una de esas llamadas y ante de la esperanza de encontrar a Diana la familia cayó en la trampa y perdió 2 millones de pesos.

El mejor amigo de Diana, Enrique y su hermana, llegaron a su vivienda y vieron que estaba con las luces prendidas como si ella no hubiera regresado desde la última vez que salió.

Ese domingo 22 de febrero, de acuerdo con la sobrina, Diana tenía un compromiso importante para vender su vehículo.

GAULA acompaña la búsqueda de Diana