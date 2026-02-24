“Fue emotivo poder cumplir el sueño de que se reencontraran”:policía que recibió a Diana Ospina

El coronel Jaime Rubiano, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N°4 de la Policía Metropolitana de Bogotá, uno de los hombres que recibió a Diana Ospina, la mujer víctima de secuestro y paseo millonario en la ciudad, relató los momentos en los que encontraron a la joven diseñadora luego de ser abandonada por los delincuentes que la tuvieron por más de 40 horas secuestrada. El uniformado aseguró que fue una satisfacción poder lograr acompañar y brindar seguridad a la mujer.

“Fue emotivo poder cumplir el sueño de su familia y de Diana, de que se pudieran volver a reencontrar”, dijo el coronel Rubiano.

Puede leer: Fiscalía adelanta investigación por presunto caso de paseo millonario de Diana Ospina

De igual forma, el uniformado entregó detalles del encuentro con la mujer que al salir de fiesta tomó el taxi en el que los delincuentes cometieron el robo.

“Cerca de las 9:30 de la noche, gracias a voces de auxilio por parte de la comunidad que transita por la vía Bogotá-Choachí a la altura del CAI Mirador, nos informan que una mujer se encuentra deambulando y solicitando ayuda. Posterior a esto, activamos el protocolo para este tipo de situaciones, teniendo en cuenta la topografía del sector y la jurisdicción en la cual se encuentra el CAI”, relató el uniformado.

Le puede interesar:Diana Ospina rindió declaración sobre el presunto paseo millonario del que fue víctima

Y agregó, “al momento de iniciar nuestro desplazamiento, ya podemos evidenciar que una mujer se va acercando a las instalaciones del CAI Mirador. Cuando ella se acerca, nos dice que su nombre es Diana Ospina y que se encuentra desaparecida hace dos días. Que la auxiliemos, que la ayudemos. De inmediato, ella muy emotivamente busca refugio por parte de los uniformados del CAI. Es ahí donde la cogemos, la hacemos sentir segura y protegida y procedemos a preguntarle cuál es su estado de salud, cuál es su estado anímico para determinar el curso de acción. Luego de esto, iniciamos un desplazamiento hacia su lugar de residencia y en el desplazamiento podemos establecer contacto con su familia”.

Vea también: Investigación sobre secuestro de Diana Ospina en Bogotá está bajo reserva

En medio del traslado, Diana hizo una llamada a sus familiares para darle la buena nueva.

“Fue una llamada muy emotiva por parte de ella y de su familia, donde ella les manifiesta a ellos que ya está segura con la Policía Nacional”, puntualizó el coronel.