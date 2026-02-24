Hable con elPrograma

Justicia

Fiscalía adelanta investigación por presunto caso de paseo millonario de Diana Ospina

Un fiscal Gaula adelanta la investigación por los hechos que rodearon el hurto y la desaparición por varias horas de la mujer.

Se conoce video clave de Diana Ospina tomando un taxi, antes de su desaparición

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que se están recolectando elementos materiales probatorios en medio de la investigación que se abrió por el presunto caso de paseo millonario del que habría sido víctima Diana Ospina, en hechos ocurridos en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero, tras salir de una reconocida discoteca en Chapinero.

La investigación fue asumida por un fiscal Gaula que, según fuentes del ente acusador, está recolectando los videos de las cámaras de seguridad, al igual que el historial de los conductores del servicio de taxi que, al parecer, estarían involucrados en el hurto y la desaparición de la mujer.

Según se conoció, el conductor que recogió a Ospina a la salida de la reconocida discoteca en Chapinero se presentó en compañía de su abogado defensor ante el Gaula de la Policía.

Por ahora, no hay una hipótesis clara sobre en qué condiciones ocurrió el supuesto paseo millonario ni tampoco se ha solicitado ante un juez de garantías que expida una orden de captura contra el conductor que se presentó ante las autoridades.

¿Qué dijo el conductor?

En medio de su comparecencia, el conductor aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia e indicó que también fue víctima del presunto paseo millonario.

En medio de la diligencia que se realizó ante la Policía, el conductor dijo que minutos después de haber recogido a la mujer, dos desconocidos se subieron por las puertas traseras del taxi y los amenazaron (a Diana Ospina y a él).

Dicha declaración fue entregada a la Fiscalía General de la Nación, que está a cargo de la investigación.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

