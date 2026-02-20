Otra comunidad de Remedios tuvo que refugiarse en una escuela por combates entre ilegales

Remedios- Antioquia

Este viernes de nuevo se reportan combates entre los grupos ilegales Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en zona rural de Remedios, lo que se suma a la situación registrada desde hace una semana. Familias confinadas y en alto riesgo, según los propios relatos de las comunidades.

Aseguran que este viernes la confrontación se registró en la vereda Tamar Bajo, inicialmente cerca del caserío, lo que obligó a varios adultos, niños y niñas a refugiarse en la escuela La Orquídea del caserío, ya que los explosivos lanzados con drones estaban cayendo muy cerca. Muchos se metieron hasta los baños y los salones. Según las fuentes, las familias tienen la intención de desplazarse para evitar quedar en medio del conflicto, pero no lo han podido hacer porque temen quedar afectados por una bala o un dron. Pero que una vez tengan la oportunidad saldrán de la vereda. Con el paso de las horas, estos se están alejando un poco, pero el riesgo es inminente, recalcan las fuentes consultadas.

Recordemos que esta semana la población de la vereda Dos Quebradas también tuvo que refugiarse en la escuela por temor a las explosiones.

Esta situación se suma a lo que se denunció el día jueves, lo cual indica que las otras veredas afectadas por esta guerra que afecta a la población se extienden a Dos Quebradas y Caño Tigre, pero también a otras vecinas como Cooperativa, Campo Vijao, resguardo indígena Korodó Ité de Remedios, además del sector La Virgen de Puerto Berrío y La Congoja de Yondó.

Ruta del combate

Caracol Radio ha conocido que en las veredas Cooperativa y Tamar Bajo hay presencia del ELN donde se han reportado las confrontaciones, esto debido a que, desde la población de Yondó, por los sectores San Francisco y la Y, están ingresando las tropas del Clan del Golfo para atacar a la guerrilla y es lo que se reporta en el territorio, donde las balas, aunque suenan, los explosivos son los que han generado mayor temor por el poder de destrucción.

Solicitud

Los civiles le están solicitando de manera urgente a las autoridades intervenir para evitar quedar afectados, además, porque recalcan que han solicitado a la fuerza pública que lleguen, pero, pese a que ya han pasado varios días, aún no lo hacen. Además, cada día se vuelve más difícil conseguir alimentos debido a que los combates son constantes.