Para recuperar los cuerpos de los ilegales en Remedios, la tropa debe tener garantizada la seguridad

Remedios - Antioquia

Las tropas del ejército continúan aplicando la estrategia para retomar el control en el territorio en la zona rural de Remedios, donde ya se reportan más de 60 personas desplazadas por los combates entre los grupos ilegales Clan del Golfo y ELN en la vereda Tamar Bajo.

Ante la denuncia de las comunidades de que existen cuerpos de combatientes de estas estructuras esparcidos por diferentes lugares en ese territorio y que además ya estarían en estado de descomposición, lo que podría derivar en una emergencia sanitaria, el ejército manifestó que recuperar esos cuerpos, en caso de que existan, podría tardar un tiempo , ya que podrían haber campos minados que pueden poner en riesgo a la tropa.

“La tropa tiene también una seguridad para llegar a esos puntos, pues hay una serie de acciones que también se desarrollan bajo maniobra. Sabemos que hay unos puntos que están colocados con artefactos explosivos improvisados y es un trabajo que se tiene que hacer muy meticuloso porque no solamente es llegar y decir vamos a recoger los cuerpos, pueden tener toda la situación, pues con personas, pero nosotros también tenemos que proteger a la tropa en este caso”, enfatizó el general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército.