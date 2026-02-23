Dos militares quedaron heridos por un ataque con drones en Tarazá, Antioquia

Tarazá- Antioquia

Durante el fin de semana se reportó un ataque a las tropas del Ejército en la vereda Doradas Altas en Tarazá. Que dejó varios soldados lesionados, los cuales, luego de la atención médica del enfermero de combate, fueron evacuados vía aérea por la Fuerza Aeroespacial Colombina hacia Medellín. Esta maniobra tuvo un riesgo debido a los factores climáticos; sin embargo, lograron traerlos a Medellín, donde recibieron atención médica.

“De las condiciones meteorológicas adversas: lluvia, meteorología, nubosidad. La misión se realizó en horas de la noche a través del empleo de visores nocturnos. La misión se realizó con total seguridad, y los dos soldados fueron transportados a servicios médicos en la ciudad de Medellín, al batallón Pero Justo de Río, regados con vida”, reportó el Teniente coronel Mario Gómez, comandante del grupo de combate #51 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Los militares fueron atacados con drones cargados de explosivos por una comisión mixta de la guerrilla del ELN, frente Héroes de Tarazá y el frente 36 de las disidencias. Fueron al menos tres artefactos lanzados a la tropa, pero solo uno generó heridas a los uniformados en las extremidades inferiores; ninguno reviste gravedad.