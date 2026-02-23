El CICR extrajo tres cuerpos de presuntos ilegales que murieron en los combates de Remedios

Remedios- Antioquia

Luego de la denuncia de las comunidades de la vereda Tamar Bajo sobre cuerpos de ilegales que habían quedado en el caserío tras los combates del ELN y el Clan del Golfo y que estaban en proceso de descomposición, las autoridades organizaron un plan con diferentes organismos para llegar al lugar y extraerlos. Tres de estos cadáveres ya fueron sacados de la zona.

El secretario de Seguridad de Antioquia, el general retirado Luis Eduardo Martínez, manifestó que los cadáveres aún están sin identificar y que tampoco se puede indicar a cuál de los dos grupos en confrontación pertenecen; fueron retirados de la zona por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

“Tres cuerpos que pertenecen a una organización de esas, habría que establecer si son elenos o son clan del golfo, porque estaban uniformados”.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal de Barrancabermeja en Santander, donde se adelantan las labores de identificación.

Otros cuerpos

El funcionario manifestó que, de la zona, no propiamente por los combates, también se extrajeron otros cuerpos de civiles que habían sido asesinados; uno murió en una riña con otro hombre y este posteriormente fue ajusticiado por un grupo ilegal.

“Se presentó una riña entre dos ciudadanos veredales, digámoslo así. Uno mata al otro, sale huyendo, y cuando va, más o menos, a quince minutos de donde comete el hecho, lo abordó un grupo armado ilegal y lo mató”, agregó el secretario Martínez.

Por ahora se trata de establecer si en la parte boscosa quedaron más cadáveres de ilegales que participaron de la confrontación armada en la vereda Tamar Bajo de Remedios la semana anterior.