Alcaldía de Medellín anuncia convocatoria para empresas tecnológicas: Conozca cómo participar

La Alcaldía de Medellín, en alianza con la corporación pública Ruta N, anunció este lunes 23 de febrero el nuevo programa ‘Preparación para la inversión para startups’, la cual busca reunir a 300 empresas de base tecnológica provenientes de Medellín y Colombia para ofrecerles la oportunidad de fortalecer sus capacidades para acceder a capital nacional e internacional con sus proyectos.

Este programa hace parte de la estrategia Medellín Venture Capital y será operado por la plataforma Niilo.

“En Medellín hay oportunidades reales para los negocios de ciencia, tecnología e innovación. Con el programa ‘Preparación para la inversión para startups’ buscamos que las empresas seleccionadas se fortalezcan y estén realmente listas para cerrar una ronda de inversión”, afirmó el director de Desarrollo de Negocios CTi de Ruta N, Santiago Henao.

Así entonces, el programa de Ruta N busca impulsar el crecimiento, escalamiento e internacionalización de startups de base tecnológica con alto potencial en la ciudad, estrategia que lleva impulsando el gobierno local desde hace más de 10 años con diferentes convocatorias y eventos.

Esta en específico estará abierta hasta el 26 de febrero, la cual tendrá una duración de hasta seis meses y se desarrollará de manera virtual. Está dirigido a startups legalmente constituidas, con un modelo escalable basado en tecnología y con presencia e impacto demostrable en Medellín, evidenciado en ventas, generación de empleo o contratos comerciales con empresas.

¿Quiénes pueden aplicar?

El programa apunta a contactar con compañías y startups legalmente constituidas en Medellín, con modelos de negocio basados en tecnología, validación de mercado, tracción comercial demostrable y una visión clara de expansión nacional e internacional.

En total, se entregarán 300 licencias, cada una de ellas con un valor de 150 dólares (más de $500.000 pesos colombianos), para acceder a herramientas de inteligencia artificial, entrenamientos prácticos, clases especializadas, mentorías y acceso a recursos para estructurar su ronda de inversión.

Tenga en cuenta que las iniciativas con mayor desempeño accederán a un siguiente nivel, que contempla un programa virtual especializado en levantamiento de capital durante ocho semanas, un bootcamp presencial intensivo en Medellín y espacios de conexión con inversionistas.

¿Cómo inscribirse a las convocatorias de Ruta N?

Puede visitar el sitio web original que es rutanmedellin.org. Aquí podrá seleccionar en el botón ‘Quiero participar’ y ser dirigido al apartado para que llene los datos de su empresa emergente. Entre los datos, se requerirá la Razón Social, NIT y LinkedIn de la startup, entre otros.

El listado de las empresas seleccionadas, para el primer nivel, será notificado vía correo electrónico el 27 de febrero. El programa no tiene costo, no implica cesión accionaria ni genera obligaciones futuras de financiación.

¿Qué es Ruta N?

Es una corporación pública formada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), UNE Telecomunicaciones y la alcaldía de la localidad, la cual busca impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación (CTi) para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar a la Capital de la Montaña a ser un centro de desarrollo emergente, atractivo tanto para iniciativas locales como para la inversión extranjera.

Lleva operando por más de 15 años y da a conocer sus convocatorias junto a la alcaldía local. Entre sus oficios, ofrece cursos y apoyo para la inversión en Medellín.

