Antioquia es el primero en Colombia en detectar por laboratorio la variante H3N2 de la gripa

Antioquia

Antioquia se convirtió en el primer departamento del país en realizar pruebas para la detección de la variante H3N2 de influenza en Colombia.

La identificación se logró a través del Laboratorio Departamental de Salud Pública, que confirmó la presencia del subclado K de Influenza A mediante vigilancia genómica.

El laboratorio es el único de salud pública departamental que, junto con el Instituto Nacional de Salud, realiza este tipo de secuenciación en el país.

Esta capacidad permite analizar el material genético de virus y bacterias para identificar las variantes que están circulando y anticipar posibles comportamientos epidemiológicos.

Estudios y avances periódicos

La bacterióloga del Laboratorio Departamental, Leila Cristina Vega, explicó que la vigilancia genómica permite hacer seguimiento no solo a influenza, sino también a otros microorganismos de interés en salud pública.

En el caso de los virus respiratorios, desde 2023 se implementaron en el departamento unidades centinela articuladas con una red de laboratorios que envían muestras para análisis.

Según indicó, esta articulación permitió que en 2025 Antioquia fuera el primer laboratorio del país en identificar el subclado K de la influenza A H3N2.

Detectar de manera temprana estas variantes permite conocer su circulación y evaluar si existen condiciones para que el virus se vuelva más virulento o aumenten los contagios.

Por su parte, la secretaria de Salud e Inclusión Social, Marta Cecilia Ramírez Orrego, señaló que el laboratorio departamental es el segundo más dotado del país y ha trabajado de manera coordinada con el Instituto Nacional de Salud en procesos de secuenciación genómica, incluso con reconocimientos internacionales.

Además, destacó que esta capacidad permite no solo atender la situación en Antioquia, sino servir de apoyo a otras regiones cuando se requiere.

Autocuidado, prevención y vacunación

En medio de la circulación de virus respiratorios y ante la llegada de la temporada de lluvias en marzo, la funcionaria hizo un llamado al autocuidado.

Recomendó el uso de mascarilla cuando haya síntomas gripales, el lavado frecuente de manos y el aislamiento voluntario en caso de enfermedad para evitar contagios.

En materia de vacunación, durante 2025 se aplicaron cerca de 633 mil dosis contra la influenza en población priorizada, como niños entre 6 meses y 5 años, mayores de 50 años y personal de salud. En lo corrido de 2026 ya se han aplicado alrededor de 9 mil dosis.