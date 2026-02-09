Mi Metro Cuadrado: la apuesta de la Alcaldía para sostener la recuperación de Medellín

Medellín

Luego de más de dos años de intervenciones en infraestructura, espacio público y recuperación urbana, la Alcaldía de Medellín presentó la estrategia Mi Metro Cuadrado (Mi M2), una iniciativa con la que la administración distrital busca trasladar parte del reto del cuidado de la ciudad a la ciudadanía.

El anuncio se da en un momento clave del gobierno de Federico Gutiérrez, cuando el énfasis empieza a moverse de la ejecución de obras hacia la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

De acuerdo con el alcalde, al inicio de su mandato la ciudad presentaba un deterioro evidente en su entorno urbano: vías en mal estado, jardines descuidados, acumulación de basuras y una pérdida progresiva de la cultura ciudadana.

Frente a ese panorama, la administración priorizó una intervención intensiva con recursos públicos, cuadrillas operativas y programas de recuperación del espacio público para devolverle orden y funcionalidad a Medellín.

Ese proceso, según la Alcaldía, permitió avanzar en la recuperación física de la ciudad y sentar las bases de una segunda etapa.

Surgimiento del proyecto Mi Metro Cuadrado

Es allí donde aparece Mi Metro Cuadrado, una estrategia que reconoce los límites de la acción institucional y plantea que el mantenimiento del orden, la limpieza y la convivencia no puede recaer únicamente en el Estado.

El concepto parte de una idea reiterada por el mandatario: la ciudad más limpia no es la que más basura recoge, sino la que menos ensucia.

Bajo esa premisa, la iniciativa invita a que cada ciudadano asuma el cuidado de un metro a su alrededor, entendido no solo como el espacio físico por donde transita o vive, sino también como el entorno social que lo rodea.

Desde la administración se insiste en que Mi Metro Cuadrado no se limita a acciones básicas como recoger residuos o conservar jardines, sino que incorpora un componente social.

¿Qué busca el proyecto?

El llamado apunta a recuperar prácticas de convivencia y solidaridad que, según el alcalde, se han debilitado: preocuparse por el vecino, por el compañero de trabajo o por quienes comparten el mismo entorno cotidiano.

El lanzamiento de la estrategia se realizó en Belén, una comuna donde la Alcaldía ha concentrado inversiones significativas en infraestructura educativa, deportiva y social.

Allí se han ejecutado obras en instituciones educativas, escenarios deportivos, jardines, parques y puntos de atención en salud, con el objetivo de transformar el entorno urbano.

No obstante, el propio alcalde señaló que estas inversiones requieren del compromiso ciudadano para evitar que el deterioro reaparezca.

Implementación inicial y compromiso ciudadano

En ese sentido, Mi Metro Cuadrado plantea una transición en el discurso de la administración: de la recuperación liderada por el Estado a una fase de corresponsabilidad, en la que el ciudadano asume un rol activo en el cuidado de lo público.

La estrategia pone sobre la mesa un debate recurrente en la gestión urbana: hasta dónde llega la responsabilidad institucional y en qué punto comienza la del ciudadano.

La Alcaldía mantiene que continuará ejecutando obras y programas de recuperación, pero advierte que la sostenibilidad de esos esfuerzos dependerá, en gran medida, de cambios en el comportamiento cotidiano de la ciudadanía.

Evitar arrojar basura, proteger jardines, cuidar parques y preservar la infraestructura recuperada hacen parte de ese compromiso esperado.

Con Mi Metro Cuadrado, la administración busca consolidar una Medellín que no solo recupere su imagen de ciudad ordenada, sino que logre sostenerla en el tiempo.

El reto, según el mensaje oficial, ya no es únicamente intervenir, sino evitar que la ciudad vuelva a perder lo que ha sido recuperado.