Colombiatex logró US11,6 millones de derrama económica y es nuestro Personaje de la Semana

Medellín

Se cumplió en Medellín la feria Colombiatex de las Américas, con resultados muy positivos para el sector, por asistencia, negocios, derrama económica y retos que se abordaron en este encuentro.

El evento es organizado hace 38 años por Inexmoda, una fundación que desde su creación se ha dedicado a la investigación y la búsqueda de herramientas para crear nuevas oportunidades para el sector textil confección.

Sebastián Díez es el presidente ejecutivo de Inexmoda y lleva cerca de 14 años en este Instituto, ha liderado procesos de mercadeo, transformación digital y ferias. Desde hace tres años asumió la dirección.

¿Qué es Colombiatex?

Según lo explica Sebastán, “Colombiatex es una feria hermosa, porque para mí es el corazón de este sector, es donde nace todo, es el primer eslabón de la cadena, presenta los textiles, los insumos, la maquinaria”.

¿Qué representó para la ciudad?

Una derrama económica importante de 11,6 millones de dólares, que además movilizó sectores como transporte, hotelero, gastronómico, de servicios y comercio.

María Fernanda Galeano, la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín dijo que desde el Distrito de Medellín están acompañando esta plataforma, “porque creemos en su impacto real: porque fortalece la competitividad empresarial, impulsa el encadenamiento productivo y posiciona a Colombia como un actor relevante en el mapa global del abastecimiento de moda”

La proyección pensando en las raíces

Sebastián Díez explicó que desde Inexmoda hoy están teniendo una mirada prospectiva de Colombiatex, pensando en su raíz y proyección, y la razón la explicó el líder de este instituto, “es un lugar donde asisten todas las marcas, emprendedores, diseñadores, para crear su propuesta de valor, para crear su marca no solamente desde el producto porque ahí van a encontrar los proveedores de telas, de botones, de herrajes, maquinaria, confeccionistas, sino que el futuro de esta feria está orientado también a las industrias creativas, porque al final todos estos emprendedores están creando diseños, están creando una propuesta de valor que tiene que ser atractivo para nosotros como consumidores”.

La importancia de Sebastián Díez

Sebastián es primer colombiano incluido en la categoría Catalysts del 500 Business of Fashion en 2025 por su rol como conector y agente de cambio en el Sistema Moda latinoamericano.

Lo cataloga este reconocimiento como un líder destacado en la industria y que traza con su visión el futuro de la industria.

Este negociador internacional de la Universidad Eafit recibió hace unas semanas este reconocimiento que muestra la importancia de este líder del sector y también los diferentes eventos que realiza Inexmoda, como Colombiatex, Colombiamoda, Heimtextil y otras ferias que llegarán a los Estados Unidos.

Su énfasis académico ha sido en finanzas, tiene un máster en Administración de Negocios con especialización en Mercadeo de la Universidad EAFIT.

Para este líder del sector textil confección, “las ferias sirven para hacer negocios, pero también las ferias son un epicentro de innovación a través del conocimiento”.

Su trabajo ha permitido lo que él cataloga como un recorrido de la mano con los empresarios para saber cuáles son las necesidades, pero también entender hacia dónde va el mundo y cómo debe responder un proyecto como Colombiatex.

Para Sebastián se busca siempre conectar el entendimiento de las necesidades del sector con la prospectiva de hacia dónde está yendo el mundo y dónde están las oportunidades para que se vean reflejados en una feria como Colombiatex.