¿El acento puede afectar sus oportunidades de conseguir trabajo? Estudio revela datos clave

Bogotá tiene más de 1.000 vacantes de empleo: Conozca cómo postularse y la fecha de cierre

Las personas desempleadas están en una constante búsqueda de nuevas oportunidades que les permitan ingresar al mundo laboral y a todos los beneficios que esto conlleva.

Sin embargo, encontrar un empleo no es para nada sencillo; se necesita experiencia, cumplir con ciertos requisitos y pasar el respectivo examen, lo que hace que muchas personas desfallezcan del proceso y prefieran dedicarse a la informalidad.

Le puede interesar: ICETEX anunció condonaciones de hasta el 100% de intereses en mora

Sumado a esto, un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes reveló que existe un aspecto que se tiene en cuenta a la hora de contratar a un trabajador: el acento.

¿Qué dice el estudio sobre los acentos?

De acuerdo con la investigación de la Universidad de los Andes, se realizó una encuesta a 6.000 personas de Bogotá con la que se encontró que quienes hablan con un acento asociado a clases altas tienen una mayor probabilidad de ser categorizados como confiables, empáticos y aptos para distintos espacios sociales y profesionales. Según el documento, “los perfiles con este acento se perciben como más empáticos, confiables y empleables”.

Asimismo, la investigación encontró que las personas con acento de clase alta tienen entre 12,6 y 15,1 puntos porcentuales más de probabilidad de ser elegidas como amigables, colegas, socios de negocios o jefes.

Lea más: Empleo en Bogotá: +1.100 vacantes desde bachiller en comercio, tecnología, salud y servicios en mayo

Además, los autores explican que la forma de hablar funciona como una forma en la que se reproducen las desigualdades en la sociedad colombiana.

“Los acentos funcionan como una forma de capital: señales lingüísticas culturalmente específicas que reproducen jerarquías sociales”, aseguran.

¿Cómo va el desempleo en Colombia?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que la tasa de desocupación para marzo del 2026 se situó en el 8,8 % a nivel nacional. Esta cifra representa una mejora frente al 9,6 % registrado en el mismo mes del año anterior.

La directora de la entidad, Pidad Urdinola, dijo que la población ocupada en el país alcanzó los 24.3 millones de personas, lo que supone un incremento de 650.000 nuevos empleos en comparación con marzo de 2025. Por su parte, los colombianos sin empleo fueron de 2.3 millones, con una reducción de 174 personas que salieron de esta condición. Entretanto, la población fuera de la fuerza laboral aumentó a 14.3 millones.

Lea el estudio completo aquí:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: