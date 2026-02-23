Sindicato Aeronáutico denuncia riesgos en aeropuertos: base CATAM y controladores sobrecargados

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniel Gallo, representante del sindicato de la industria aeronáutica en Colombia, expresó serias preocupaciones sobre la seguridad aérea y las condiciones laborales en el país, tras un reciente incidente con un helicóptero militar en el Aeropuerto El Dorado. Gallo destacó varios puntos críticos que, según él, ponen en riesgo la operación aérea y la integridad de los trabajadores.

Noticia en desarrollo

