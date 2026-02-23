Sindicato Aeronáutico denuncia riesgos en aeropuertos: base CATAM y controladores sobrecargados
Uno de los temas centrales abordados por Daniel Gallo, presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos en Colombia, es la persistencia de CATAM, una base militar, operando dentro de un aeropuerto civil.
Daniel Gallo, representante del sindicato de la industria aeronáutica en Colombia, expresó serias preocupaciones sobre la seguridad aérea y las condiciones laborales en el país, tras un reciente incidente con un helicóptero militar en el Aeropuerto El Dorado. Gallo destacó varios puntos críticos que, según él, ponen en riesgo la operación aérea y la integridad de los trabajadores.
Maria José Castro
