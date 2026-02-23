CVS alerta a Córdoba por tránsito de nuevo frente frío y riesgo de oleaje alto en el Caribe

Inundaciones y cierres viales se registran en Córdoba tras el paso de dos frentes fríos este año.

Montería

En un esfuerzo coordinado por salvaguardar la integridad de los habitantes del departamento de Córdoba, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) emitió una alerta oficial ante el tránsito de un nuevo fenómeno meteorológico.

Según los reportes técnicos proporcionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Dirección General Marítima (Dimar), se prevé la incidencia de un tercer frente frío que afectará el Caribe colombiano.

Este evento climático, aunque localizado geográficamente más al norte, específicamente en las Antillas y zonas aledañas a Costa Rica, generará efectos indirectos significativos en el territorio cordobés entre el 22 y el 26 de febrero de 2026, manifestándose a través de un incremento en las precipitaciones y ráfagas de viento.

Impacto del frente frío en el litoral cordobés

Albeiro Arrieta, subdirector de Gestión Ambiental de la CVS, señaló que la entidad actúa como el brazo técnico del Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado en el Centro de Convenciones de Montería.

En sus declaraciones, Arrieta enfatizó que, si bien se estima que este fenómeno no tendrá la misma magnitud devastadora que el evento ocurrido el pasado 2 de febrero, es imperativo que toda la región permanezca en modo prevención.

La alerta se centra especialmente en los municipios de la zona costera, tales como San Antero, San Bernardo del Viento, Los Córdobas, Puerto Escondido y Moñitos, donde la interacción del frente frío podría derivar en un aumento considerable en la altura del oleaje y la velocidad de los vientos, afectando la navegación y las actividades turísticas.

Riesgos de inundaciones y medidas para la navegación

La situación meteorológica actual incrementa la vulnerabilidad frente a posibles inundaciones costeras y crecientes súbitas. Por esta razón, la autoridad ambiental hace un llamado urgente a los mandatarios locales para que monitoreen de forma permanente los niveles de los ríos y los cauces que ya presentan procesos de inundación.

Asimismo, se ha instado a los pescadores y operarios de embarcaciones menores a suspender sus actividades productivas de manera temporal. Es fundamental asegurar las embarcaciones en tierra firme y consultar rigurosamente las restricciones de navegación vigentes emitidas por la Capitanía de Puerto, dado que existe una probabilidad latente de que se presente un evento de mar de leva o mar de fondo en las próximas horas.

Recomendaciones de seguridad para la población y el turismo

El sector turístico también debe desempeñar un papel activo en la mitigación de riesgos, informando a los visitantes sobre las condiciones climáticas adversas y restringiendo el acceso a zonas de playa expuestas al fuerte oleaje.

Para las comunidades residentes, la CVS recomienda asegurar techos y cualquier infraestructura liviana que pueda ser afectada por los vientos. Adicionalmente, se sugiere realizar la limpieza de canales y drenajes para facilitar el flujo de agua y estar preparados ante posibles evacuaciones preventivas.

La Corporación resalta que es vital mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de comunicación de la CVS y el Ideam para evitar la desinformación durante esta contingencia ambiental en el departamento.