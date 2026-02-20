“Lo perdimos todo,dormimos en colchonetas”:familias siguen en albergues tras inundaciones en Córdoba

En coliseos y espacios comunitarios habilitados por las autoridades permanecen decenas de familias que lo perdieron todo por el desbordamiento del río Sinú y las lluvias de las últimas semanas.

Muchos llevan varios días fuera de sus viviendas, sin saber cuándo podrán regresar.

“Dormimos todos juntos en colchonetas, esperando que baje el agua para volver”, relata otro de los afectados, mientras recibe ayudas humanitarias entregadas por organismos de socorro y autoridades locales.

Niños, adultos mayores y mujeres embarazadas hacen parte de la población que permanece en estos albergues temporales, donde reciben alimentación y atención básica en salud.

Sin embargo, la incertidumbre por el estado de las viviendas, los enseres perdidos y el regreso a la normalidad mantiene en zozobra a las comunidades.

“Ya estamos cansados de estar en colchonetas, agradecemos lo que se hace pero necesitamos ayuda rápida, no podemos seguir acá en medio del hacinamiento”.

“Lo que queremos es volver a empezar, pero necesitamos ayuda para levantar nuestras casas”, dicen los damnificados, que esperan soluciones de fondo mientras continúa la emergencia invernal en Córdoba.