Lluvias en el Caribe: emergencia económica y causas de la crisis

En Hora20 en análisis a la difícil situación que se vive en varias regiones, pero particularmente en Córdoba, por cuenta de las lluvias. El debate sobre una posible nueva emergencia económica, su viabilidad y las herramientas que se necesitan para atender la crisis. Después, las razones de la crisis, la incidencia de la represa de Urrá y la posición del gobierno nacional al respecto.

Lo que dicen los panelistas

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático y candidato al Senado, aseguró que sí es necesario decretar una emergencia distinta, “Petro intenta que se levante la suspensión, pero en ese decreto no se habla de la situación de hoy en Córdoba”. Sin embargo, dijo que hace mal el Presidente en sugerir que la inundación es por la codicia de los generadores de energía, cuando Urrá es en un 99% propiedad del Estado. “Es el MinHacienda, MinMinas quienes están detrás y deben responder”. De otro lado, dijo que llevamos 10 días con la emergencia y el Presidente apenas llega, “todavía no hay decreto de emergencia económica, esto es distinto al anterior, ahora sí hay condiciones que justifican el decreto, a pesar del derroche. Igual lamento que el Presidente, en vez de buscar soluciones, arme una narrativa para no quedar mal. Por tres años ha hablado de cambio climático y no ha hecho nada. Pudo modernizar la UNGRD y no hizo nada, se la robaron”.

Para Juan Amaury Sánchez, exalcalde de Montería, es necesario decretar la emergencia porque no se tiene los recursos por parte de las autoridades locales para atender la emergencia que estamos viviendo en Córdoba. Sobre las condiciones en terreno, dijo que un estudio encargado durante el gobierno de Rojas Pinilla, identifica Urrá I y Urrá II y un tercer punto para establecer puntos de riego colaterales, “70 años después se construyó Urrá I, una decisión acertada que garantizó agua hidrosanitaria. En el año 2000, con entrada en operación Urrá, se garantiza 170 metros cúbicos por segundo que habilita consumo y distrito de riego. Urrá desafortunadamente, es una presa mediana y no se diseñó para controlar 100% el río Sinú”.

Sobre lo ocurrido durante los últimos días, comentó que la presa durante los primeros días de febrero estaba por encima del 95% de capacidad, “entonces la regulación sobre el cauce del rio es muy complejo. La presa que sí controla 100% el rio Sinú, nunca se construyó que almacenaría 70 mil hectáreas de tierra y 10 veces más grande que Urrá I”. De otro modo, recordó que en 2010 y 2022 se dio una situación catastrófica que son del 70% de lo que hay hoy, “el río Sinú también es culpable de desplazamientos, inundación al humedal de Lorica; son desplazamientos de 50 mil personas cada dos años”.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, miembro de la Junta Directiva de EPM y columnista, señaló que esta emergencia se repite y es fruto de improvisación y falta de planeación estructural, pues apunta que se ha visto como hay una UNGRD con ADN en la corrupción, “Carillo ha dicho que en Fondo de Adaptación hubo corrupción, entonces las instituciones están capturadas por corrupción, el problema viene de tiempo atrás, intentó mitigarse y la forma de contratación de volvió botín”.

Advirtió que hubo 1.600% más precipitaciones sobre promedios históricos en febrero y que el Gobierno ha tenido intervenciones políticas, pero no están acompañadas de conceptos científicos, “lo que no dice el Presidente de Urrá, es que el 99% de acciones dependen del Gobierno, y el gobierno corporativo es nombrado por este gobierno. Urrá tenía herramientas para demostrar que sí se podía mitigar con el manejo hidráulico las inundaciones. Estamos cerca de inestabilidad energética, el mes más seco, si Urrá sacara toda el agua y subía tarifas, el Gobierno también lo hubiera culpado”. Sobre ese caso apuntó que técnicamente la culpa de esto es la falta de planificación durante 25 años, “no se actualización los planes de ordenamiento territorial, no hay prevención del riesgo, se sigue construyendo cerca a los ríos”.

Para Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, hay dos momentos. El primero, relacionado con el diagnóstico, las causas propias de la inundación por mal uso de la naturaleza y usurpación de humedales y zonas de ciénaga que se urbanizaron o se convirtieron en zonas ganaderas. En segundo término, habló de la recuperación en frentes como el económico y de salud mental, pues las inundaciones vienen acompañadas de enfermedades como sarampión, malaria, dengue y problemas en salud mental, “es ahí donde desde la Universidad damos a conocer un documento para acompañar la institucionalidad en la fase que viene. En la fase inicial de diagnóstico, de lo que ha pasado, no nos han escuchado porque si a los investigadores de la Universidad nos hubieran escuchado hace 35 años, hoy no estuviera pasando lo que ha ocurrido”.

Frente a las salidas para evitar nuevas tragedias, habló de hacer un buen uso del territorio, como rediseñar el poblamiento del territorio del departamento.

Por otro lado, aseguró que la represa de Urrá es responsable directo que Montería esté inundada, “por no avisar y decir que tocaba evacuar. Si Urrá sabe y previene, ellos tienen equipos técnicos para determinar los niveles y no avisan. Cuando se viene sobrecarga de agua, la sueltan y no comunican a organizamos competentes que debían prevenir. Que se dé la oportunidad de evacuar”.