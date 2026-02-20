Agencia Nacional de Tierras identifica puntos críticos para mitigar inundaciones en Córdoba

Montería

En el marco de la estrategia denominada Misión Córdoba, la Agencia Nacional de Tierras ha iniciado una labor fundamental de reconocimiento en el territorio.

El director de la entidad, Juan Felipe Harman Ortiz, junto con los voceros de las Juntas de Defensa de Baldíos, ha logrado identificar diversos puntos críticos donde el cauce original de los cuerpos de agua ha sido desviado.

Esta problemática se concentra especialmente en zonas donde particulares han levantado estructuras como terraplenes y jarillones, las cuales han deformado el lecho natural del complejo cenagoso.

La identificación de estas barreras artificiales es el primer paso para poner en marcha acciones urgentes que buscan solucionar las necesidades de las comunidades rurales que han perdido sus cultivos y visto afectados sus ingresos económicos debido a las inundaciones recientes.

Recuperación de los ecosistemas hídricos locales

La intervención en estas áreas no solo tiene un enfoque productivo, sino también un alto componente de mitigación de impactos ambientales.

Según lo expresado por el director Harman, la meta es comenzar con la recuperación integral de las ciénagas, lo cual representa una estrategia vital para permitir el libre flujo de agua y mejorar la capacidad de amortiguación del terreno frente a las crecientes.

Estas declaraciones se dan en el contexto del estado de emergencia decretado por el Gobierno Petro, priorizando la resiliencia del territorio ante la crisis climática actual.

Durante una sesión realizada en la Universidad de Córdoba, se escucharon los testimonios de comunidades campesinas provenientes de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, Charco Ají, Martinica, Vidrial, Berlín, Vichal y Corralito, quienes validaron la urgencia de estas medidas técnicas.

Gobernanza ambiental y respuesta humanitaria

La subdirectora de Administración de Tierras de la Nación, Lina María Salcedo Mesa, resaltó que escuchar a los campesinos permite conocer el comportamiento histórico de los cuerpos de agua para definir intervenciones técnicas precisas.

En este sentido, la Agencia Nacional de Tierras ratifica que los bienes públicos son inalienables y deben estar al servicio de los pescadores y la población agraria. Para operativizar estas soluciones, se establecerá una ruta de trabajo con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú, con el fin de articular una intervención a corto plazo que restaure el equilibrio ecosistémico.

La defensa de estas zonas húmedas es considerada por la administración como una defensa de la soberanía alimentaria y la vida misma de sus habitantes.

Actualmente, más de cincuenta funcionarios de la entidad permanecen desplegados en el departamento atendiendo la crisis. Este equipo profesional acompaña a las familias afectadas por el frente frío, integrando una respuesta humanitaria robusta junto a la Defensa Civil, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial.

Se han entregado toneladas de ayudas y se presta asistencia médica especializada en los albergues habilitados, fortaleciendo la gobernanza ambiental en una articulación sin precedentes entre las autoridades nacionales, locales y las comunidades organizadas que protegen los baldíos de la Nación.