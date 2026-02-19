Procuraduría investiga posibles fallas en manejo del embalse de Urrá por inundaciones en Córdoba

Montería

La Procuraduría General de la Nación ha puesto su lupa sobre la gestión de la represa de Urrá tras la grave emergencia que afecta al departamento de Córdoba.

El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, informó que la entidad avanza de manera acelerada en las investigaciones para determinar las responsabilidades por la tragedia derivada de las inundaciones en el territorio.

El foco principal de esta acción institucional radica en el manejo de las aguas del embalse, analizando si las decisiones técnicas y administrativas fueron las adecuadas frente a la magnitud del fenómeno natural. Según el funcionario, el objetivo es esclarecer lo sucedido con el manejo de las aguas de la represa de Urrá y del embalse, asegurando justicia en lo que corresponde a la realidad de los hechos.

Actualmente, el proceso se encuentra en una fase probatoria que inició inmediatamente después de ocurrida la inundación.

El procurador señaló que se están evaluando indicios que sugieren que hubo un manejo tardío del escape del agua, aunque enfatizó que esta hipótesis debe ser comprobada rigurosamente para evitar juicios injustos.

Para sustentar estas sospechas, la Delegatura se encuentra recopilando material probatorio que permita tomar decisiones disciplinarias de primer orden en un plazo estimado de menos de un mes. Este cronograma refleja la urgencia con la que el órgano de control busca dar respuestas a la ciudadanía afectada por la ola invernal, manteniendo la reserva legal que este tipo de investigaciones preliminares exige.

Alcance de las investigaciones y vigilancia del orden nacional

La lupa de la Procuraduría no se limita exclusivamente a los operarios directos del embalse. Eljach fue enfático al declarar que, al ser Urrá un ente público predominantemente, nadie dentro de su estructura queda por fuera de la competencia del control disciplinario.

Además, advirtió que, si las pruebas revelan una conexión esencial entre los hechos y otras autoridades del orden nacional, el organismo procederá a llamar a dar explicaciones a cualquier implicado que haya tenido responsabilidad en la gestión de la crisis. Por el momento, la institución se concentra estrictamente en lo sucedido durante el evento de inundación, analizando si la tragedia pudo haberse evitado mediante una intervención más oportuna y técnica.

En cuanto a las preocupaciones sobre el posible uso de ayudas humanitarias con fines políticos, el procurador aclaró los límites de su competencia. Explicó que la entidad disciplina a los servidores públicos, mientras que los candidatos y partidos políticos son entes privados que no corresponden al control directo de la Procuraduría. Sin embargo, hizo un llamado vehemente a la ciudadanía para que ejerza su valor civil denunciando cualquier irregularidad a través de medios idóneos y formales, evitando depender únicamente de redes sociales, las cuales no son herramientas suficientes para iniciar investigaciones de oficio.

“El compromiso institucional es garantizar que las autoridades competentes procedan ante denuncias serias y fundamentadas en medio de la emergencia", dijo Eljach.