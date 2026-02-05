IDEAM advierte de nuevo frente frío el fin de semana: hay emergencia en departamentos de la costa. Getty Images

Durante la última semana, un frente frío que se desplazó desde Norteamérica hasta las costas colombianas produjo importantes afectaciones en varios departamentos como Córdoba, La Guajira y Sucre, entre ellas inundaciones por desbordamientos, tormentas eléctricas y restricciones por mar de leva.

Caracol Radio pudo constatar el impacto de las condiciones climáticas actuales en el departamento de Córdoba, donde más de 19.000 familias resultaron damnificadas en medio de las inundaciones.

La situación produjo además alertas y restricciones para el uso de playas y embarcaciones, afectando el turismo y la subsistencia de las comunidades locales. Ahora, mientras la región Caribe se recupera, la llegada de un nuevo frente frío tiene a la población y a los organismos de prevención de riesgo en alerta.

¿Cuándo llega el nuevo frente frío?

De acuerdo con el IDEAM, un nuevo frente frío está ubicado actualmente en el golfo de México, con altas probabilidades de llegar al archipiélago de San Andrés este viernes 5 de febrero, incrementando los vientos fuertes y las lluvias todo el fin de semana.

“El pronóstico muestra que las lluvias van a continuar a lo largo de esta semana y probablemente tendrán una intensificación entre el jueves y viernes, especialmente en el archipiélago de San Andrés y Providencia y en el occidente de la costa caribe”, señaló Ghisliane Echeverry, directora del instituto.

Precisamente, en momentos en los que los 30 municipios se han visto afectados en el departamento de Córdoba, el alcalde de ese departamento, Hugo Kerguelén, advirtió sobre el pronóstico del IDEAM y recomendó a la ciudadanía en zonas de riesgo dirigirse a los albergues.

En el mismo sentido, el reconocido meteorólogo Max Henriquez destacó que este nuevo frente frío podría alterar el estado de las playas del Caribe colombiano a partir del sábado, pero con una intensidad menor a los efectos del anterior fenómeno.

“Aunque por ahora no se prevé un escenario extremo, es prudente prepararse ante una posible reactivación de las lluvias hacia el fin de semana, especialmente en zonas propensas a inundaciones, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra”, recomendó la meteoróloga Leidiy Rodríguez de Corpoguajira, citada por El Heraldo.

¿Por qué no se ha declarado la llegada del fenómeno de La Niña?

El IDEAM destacó que las lluvias persistentes que se presentan en varias zonas del país se deben a la superposición de factores, pero no a la llegada del fenómeno de La Niña, que produce alteraciones atmosféricas globales.

“No estamos ante una declaratoria del fenómeno de La Niña; si bien se alcanzaron algunas condiciones relacionadas con este fenómeno, los criterios técnicos no fueron suficientes para un declaratoria oficial y tampoco se espera que ocurra en los próximos meses”, señaló la directora del IDEAM.