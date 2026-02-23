¿Quién está a cargo de la auditoría internacional al software electoral? Registraduría responde

Tras las quejas del presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral, la Registraduría Nacional ratificó que los software de las elecciones cuentan con una auditoría internacional a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) que, según la entidad, “tiene amplia trayectoria en los procesos electorales para América Latina”.

Y explicó que su trabajo es el de “verificar y evaluar la eficiencia, eficacia y seguridad” de los software encargados de:

Los jurados de votación

El preconteo

El escrutinio

La consolidación y la divulgación nacional

La entidad también enfatizó en que este proceso tiene el objetivo de “garantizar la transparencia, la integridad técnica y la confianza” en las elecciones al Congreso, las consultas interpartidistas y las elecciones presidenciales.

Igualmente, reveló que este miércoles 25 de febrero se expondrá el código fuente ante los organismos de control, las misiones de observación internacional y los partidos políticos.

“Queremos resaltar, como entidad, el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales que nos arrojen unos informes técnicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control”, dijo el registrador nacional Hernán Penagos.

Finalmente, recordó que CAPEL “es una institución con amplia experiencia regional en el fortalecimiento democrático y procesos electorales”.

“Aporta rigor, independencia y perspectiva comparada al proceso. IIDH/CAPEL es el programa especializado creado en 1983 para fortalecer la democracia en América Latina. Brinda asesoría técnica electoral, promueve elecciones libres y transparentes, y actúa como secretaría de organismos electorales regionales como UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales”, agregó.