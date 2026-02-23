Hable con elPrograma

¿Quién está a cargo de la auditoría internacional al software electoral? Registraduría responde

Este miércoles 25 de febrero se expondrá el código fuente ante los organismos de control, las misiones de observación internacional y los partidos políticos

Registrador Hernán Penagos. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)

María

Tras las quejas del presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral, la Registraduría Nacional ratificó que los software de las elecciones cuentan con una auditoría internacional a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) que, según la entidad, “tiene amplia trayectoria en los procesos electorales para América Latina”.

Y explicó que su trabajo es el de “verificar y evaluar la eficiencia, eficacia y seguridad” de los software encargados de:

  • Los jurados de votación
  • El preconteo
  • El escrutinio
  • La consolidación y la divulgación nacional

La entidad también enfatizó en que este proceso tiene el objetivo de “garantizar la transparencia, la integridad técnica y la confianza” en las elecciones al Congreso, las consultas interpartidistas y las elecciones presidenciales.

Igualmente, reveló que este miércoles 25 de febrero se expondrá el código fuente ante los organismos de control, las misiones de observación internacional y los partidos políticos.

“Queremos resaltar, como entidad, el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales que nos arrojen unos informes técnicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control”, dijo el registrador nacional Hernán Penagos.

Finalmente, recordó que CAPEL “es una institución con amplia experiencia regional en el fortalecimiento democrático y procesos electorales”.

“Aporta rigor, independencia y perspectiva comparada al proceso. IIDH/CAPEL es el programa especializado creado en 1983 para fortalecer la democracia en América Latina. Brinda asesoría técnica electoral, promueve elecciones libres y transparentes, y actúa como secretaría de organismos electorales regionales como UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales”, agregó.

