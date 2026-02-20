Cristo presentó tutela contra Abelardo De La Espriella por presunta vulneración a su buen nombre

Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Lina Gasca)

El candidato presidencial, Juan Fernando Cristo interpuso una acción de tutela contra el también aspirante Abelardo de la Espriella, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

Según el exministro, fue vinculado “sin sustento fáctico alguno” a supuestas relaciones societarias con el esposo de Sondra Macollins, afirmaciones que —asegura— fueron hechas en una rueda de prensa y posteriormente difundidas a través de redes sociales.

“Se trata de señalamientos falsos que afectan mi reputación y trayectoria pública”, señaló Cristo, quien insistió en que no existe ninguna prueba que respalde esas acusaciones.

En la tutela, el candidato solicita la protección constitucional de sus derechos y exige la “rectificación clara y en las mismas condiciones en que fueron emitidas las declaraciones”, al considerar que la difusión de esa información ha generado un daño a su imagen en plena contienda electoral.