Juanfer Quintero se lesionó con River y hay alarmas encendidas en Selección Colombia: ¿Qué le pasó?

Alertas encendidas en la Selección Colombia. Este domingo 22 de febrero, Juan Fernando Quintero salió lesionado del partido que disputaron Vélez Sarsfield y River Plate por la sexta jornada de la Liga Argentina 2026.

La desafortunada acción se produjo a los 26 minutos, cuando el volante antioqueño pidió el cambio a raíz de una una molestia en su pierna derecha. La situación tomó por sorpresa al banquillo técnico, que de inmediato envió al terreno a Joaquin Freitas.

Posteriormente, la transmisión del encuentro enfocó a Juanfer en el banquillo y se lo vio con hielo en el isquitiobial de la pierna derecha, dejando claro que se trata de un tema muscular. Véalo acá:

Desafortunadamente, la lesión del colombiano se dio justo cuando su equipo (River) caía por la mínima diferencia en el Estadio José Amalfitani. La anotación del cuadro local, que por cierto tuvo al arquero Álvaro Montero en el once titular, llegó a los 6 minutos por intermedio de Manuel Lanzini.

Alerta máxima en la Selección Colombia

Lo anterior llena de preocupación al cuerpo técnico de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que Juanfer Quintero es un habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo y restan menos de cuatro meses para la Copa del Mundo. Además es el segundo representante del cuadro nacional con problemas físicos, luego de lo ocurrido con Jefferson Lerma en Crystal Palace.

Es preciso recordar que el futbolista de 33 años es el recambio natural de James Rodríguez en labores creativas dentro de la Tricolor, labor que supo cumplir en Brasil 2014 y Rusia 2018. Habrá que esperar entonces por lo que arrojen los exámenes médicos en los próximos días y el consecuente proceso de recuperación.