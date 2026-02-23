Capturaron a 15 extorsionistas de ‘Los Satanás’ y ‘Los Bautistas’ en Bogotá: así operaban

La Secretaría de Seguridad junto con la Policía Metropolitana de Bogotá dio un duro golpe contra la extorsión en la ciudad.

En ocho operativos simultáneos, quince personas fueron capturadas por estar vinculadas con acciones extorsivas y algunas de estas serían integrantes de ‘Los Satanás’ y ‘Los Bautistas’.

Los capturados utilizaban como medio la intimidación y afectación a la integridad de las personas, sobre todo de los comerciantes, a los que realizaban exigencias económicas a cambio de no atentar contra ellos.

Casos más conocidos

El primer caso se presentó en la localidad de Chapinero, donde un comerciante dedicado a la venta de elementos tecnológicos fue víctima de uno de estos delincuentes, al que le exigían 150 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad.

En Ciudad Bolívar, el propietario de un lavadero de vehículos y motocicletas fue víctima de la organización transnacional ‘Los Satanás’. De acuerdo a las investigaciones, uno de los trabajadores de este lugar, luego de ser despedido, fue quien suministró información y videos del negocio a estos delincuentes, quienes exigían a la víctima 20 millones de pesos para no atentar contra su vida o negocio.

En este hecho fue capturado en flagrancia este ciudadano cuando pretendía dejar panfletos extorsivos en este lugar.

Por otra parte, en la localidad de San Cristóbal mediante el plan cazador se logró la captura de dos personas que se hacían pasar por integrantes de un grupo armado al margen de la ley para extorsionar a comerciantes de este sector.

En la ciudad de Villavicencio, Meta se logró materializar la captura mediante orden judicial de alias ‘Jeimmy’ por el delito de extorsión agravada y concierto para delinquir; esta persona haría parte del grupo delincuencial ‘Los Bautistas’, desarticulado el pasado mes de diciembre del 2025, y se dedicaría a realizar actividades ilícitas bajo la modalidad de ciberextorsión con injerencia en la cárcel La Picota en Bogotá