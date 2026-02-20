Capturan a dos presuntos integrantes de las ACSN por extorsión en Santa Marta

Santa Marta

En desarrollo de operativos contra la extorsión, la Policía Nacional de Colombia, a través del GAULA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos hombres señalados de pertenecer a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, por el delito de extorsión.

Los capturados, conocidos con los alias de “Yepe” y “Carlos”, fueron detenidos en el marco del Plan Cazador. Según las investigaciones, presuntamente se dedicaban al cobro y recaudo de extorsiones a establecimientos de comercio en distintos barrios del área metropolitana de Santa Marta.

De acuerdo con las autoridades, a los comerciantes se les exigía un pago inicial de 300.000 pesos por concepto de “matrícula” y una cuota mensual de 150.000 pesos, a cambio de permitirles continuar con el desarrollo de su actividad comercial.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron dos motocicletas, un teléfono celular y dinero en efectivo, elementos que, según la Policía, estarían relacionados con la actividad extorsiva. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, señaló que los operativos contra las estructuras criminales continuarán, con el objetivo de proteger la seguridad ciudadana y la economía de los comerciantes afectados por la extorsión. Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad para denunciar este tipo de hechos a través de la línea gratuita 165 del GAULA, bajo absoluta reserva.