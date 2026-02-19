GAULA de la Policía en Cartagena visitó sector comercial del barrio San Pedro

El GAULA de la Policía en Cartagena llevó a cabo una jornada de prevención contra el delito del secuestro y la extorsión en el sector comercial del barrio San Pedro.

Durante la actividad, se dio a conocer el programa de participación ciudadana:

“¡No dejes que te engañen! Juntos prevenimos el delito, córtale la conexión a la extorsión, cuelga y marca 165”

También se socializó la línea gratuita nacional 165 del GAULA de la Policía Nacional, un recurso seguro y confidencial para reportar cualquier indicio de estos delitos.

MODALIDADES MÁS FRECUENTES LLAMADA CARCELARIAS:

* Llamadas realizadas desde centros penitenciarios, exigiendo elementos de difícil obtención

* Simulan ser integrantes de bandas multicrimen y delincuencia común organizada.

* Obtienen información de las víctimas a través de directorios telefónicos o redes sociales.

* Realizan negociaciones o preacuerdos rápidos, emplean términos intimidatorios y agresivos.

* Luego de la negociación el extorsionista le exige a la víctima realizar el pago mediante empresas de giros.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (TÍO TÍA):

* Llamada de un supuesto familiar capturado (sobrino).

* Suplantación de autoridad para dejar en libertad al supuesto familiar.

* Exigencias de dinero entre $200.000 y $3’000.000 millones de pesos

* Consignación del dinero; tiempo para la consignación no superior a dos horas.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN:

* Instale identificador de llamadas en hogar y grabador de llamadas en su celular.

* Inculque en su familia y empleados la importancia de No suministrar información personal a desconocidos por teléfono o de forma presencial.

* Este atento ante la presencia de personas sospechosas acuda de inmediato a la patrulla de vigilancia o línea de atención 165.

* Identifique y tenga claridad del número telefónico desde donde se generó la llamada extorsiva.

* No se comprometa a realizar pagos o aceptar exigencias, pero muéstrese dispuesto a negociar a fin de ganar tiempo para las actuaciones policiales.

* No preste su cedula para reclamar giros o consignaciones de dineros que no conozca su procedencia.

* Denuncie inmediatamente ante el GAULA de la Policía Nacional, línea gratuita 165.