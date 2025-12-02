Personería Medellín busca soluciones a la crisis de la Nueva EPS

Medellín

La Personería Distrital de Medellín ha manifestado su preocupación por la crisis en la salud debido a los problemas económicos y de gestión de la Nueva EPS en la capital antioqueña. Una de las medidas iniciales es convocar a una mesa interinstitucional para revisar la situación de los miles de afiliados.

Según la Personería, en la ciudad hay 276.302 afiliados, de los cuales 216.501 pertenecen al régimen contributivo y 59.801 al subsidiado, lo que convierte a esta EPS en una de las de mayor presencia en el Distrito, a quienes se les viene vulnerando la atención en salud y las millonarias deudas, las cuales al mes de junio de 2025 acumulaban $350 mil millones en cartera con la red pública y casi $2 mil millones con la red privada. Por lo que solicitan al interventor cumplir con estas obligaciones.

“De igual forma, se ve traducido en un aumento constante en los últimos años, tanto de acciones de tutela como de incidentes de desacato contra la nueva EPS, lo que en la práctica se materializa en incumplimientos en tratamientos médicos, citas de especialista, exámenes y cirugías, poniendo en grave riesgo la situación de la salud de las personas que habitan el distrito”, Elkin Gallego Giraldo, Personero Delegado 20D.

Las cifras entregadas por la personería indican que entre el 2022 y el 2025 se han interpuesto 4.695 acciones de tutela y 2.741 incidentes de desacato contra la Nueva EPS, siendo preocupante el comportamiento del año 2025, que ya registra 2.395 tutelas y 1.079 desacatos con corte a septiembre.