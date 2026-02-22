Ricardo Valiño pone calma tras vencer a Millonarios :“No podemos confundirnos”

El técnico de Internacional de Bogotá, Ricardo Valiño, y el atacante Dereck Moncada analizaron la vibrante victoria 3-2 frente a Millonarios en rueda de prensa, destacando la actitud del equipo, la intensidad del juego y el trabajo colectivo como pilares del resultado.

Valiño describió el compromiso como “un partido muy dinámico, muy intenso, en donde los dos equipos fueron por el resultado”, resaltando que el espectáculo se dio porque ambos conjuntos asumieron riesgos. El entrenador explicó que una de las claves estuvo en la apuesta ofensiva: “En todo momento sostuvimos tres atacantes contra los tres centrales … la idea era poner jugadores rápido en una zona donde podíamos llegar a generar algún desequilibrio”.

Le interesa también: Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así va tras la victoria de Inter sobre Millonarios

Sin embargo, también reconoció aspectos por corregir, especialmente en defensa: “Cometimos errores defensivos que los pagamos caro y hay que encontrar ese equilibrio porque el equipo convierte y hoy recibió” . A pesar de ello, valoró la resiliencia del grupo: “Estar dos veces arriba en el marcador y que te empate un equipo con la jerarquía que tiene Millonarios… pero hoy otra vez el equipo da muestras de que quiere más, que no se conforma, que no se entrega, que no baja la guardia”.

Sobre la intensidad del juego y el momento que vive el equipo, Valiño insistió en que el éxito no es casualidad: “El secreto está en el trabajo de la semana. Después el día del partido es una evaluación”. Además, enfatizó que el objetivo principal sigue siendo sumar para estabilizar el promedio: “No podemos confundirnos… tenemos que ir partido a partido y mejorar el rendimiento colectivo”.

Lea también: Bucaramanga vs. Cali termina con dos expulsados y sin goles

En cuanto a los ajustes tácticos, explicó el ingreso de Mateo Rodas para cerrar el encuentro: “Pasamos a estar en ventaja y modifica Millonarios… ya no queríamos jugar mano a mano, queríamos jugar tres contra dos en zona en los pasillos centrales… pensamos en cerrar el partido con una línea de cinco”.

Por su parte, Dereck Moncada se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo y su aporte en ataque. “Contento por este hermoso resultado. Lo trabajamos durante la semana, analizamos al rival”, afirmó. El delantero destacó la mentalidad del grupo: “Sacamos la jerarquía, la personalidad que tiene cada jugador y sabemos que todos vamos remando para el mismo lado”.

Sobre su gol, fue claro en que es fruto del esfuerzo colectivo: “Los goles llegan por sí solos, pero no pueden llegar solos sin el esfuerzo de la semana… si no me sacrifico, no van a llegar”. Además, confesó que se siente más cómodo abierto por la banda: “Me siento más libre jugando de extremo”.

Al ser consultado por el impacto que ha generado en el inicio de temporada, Moncada mantuvo los pies en la tierra: “Para mí ser la sensación aquí en el fútbol colombiano… me llena de orgullo, pero siempre digo que los aplausos son efímeros”. Y añadió: “Cada día yo trato de ser la mejor persona, ser mejor profesional y salir adelante”.

También le interesa: Nacional golea a Alianza en el debut del Chicho Arango

Internacional de Bogotá suma así una victoria de peso ante un rival histórico, consolidando su buen momento en la liga y reafirmando una identidad basada en intensidad, presión alta y convicción colectiva.