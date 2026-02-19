Jefferson Lerma sufrió una nueva lesión y su DT confirmó el tiempo de baja.

Lesión de Lerma ¿cuantas semanas estara por fuera de la cancha? / Foto: Composición Caracol Radio

Jefferson Lerma no podrá jugar varias semanas luego de presentar una lesión en el tendón de la corva, previo al partido de la Conference League ante el Zrinjski.

Lerma se suma a la lista de jugadores que han presentado molestias en este 2026; Jhon Janer Lucumí, EL ‘Cucho’ Hernández y Yerry Mina, por nombrar algunos.

El encargado de dar el reporte médico fue el entrenador Oliver Glasner, que en la rueda de prensa lamentó la nueva lesión del colombiano e informó que su ausencia en las canchas será de mínimo tres semanas.

Le puede interesar: Luis Díaz reveló cómo lo convenció Vincent Kompany de marcharse al Bayern Múnich

Palabras del entrenador del Crystal Palace sobre la lesión de Lerma

¿Se pierde partido con la Selección Colombia

Los partidos de Colombia ante las selecciones europeas están programados para el 26 de marzo contra Croacia y 29 de marzo contra Francia. Si todo sale bien y se recupera de la mejor manera en estas tres semanas que estará por fuera de las canchas, el jugador podría ser tenido en cuenta en la última convocatoria antes de que se haga oficial la lista de los 26 convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Le puede interesar: Indignantes declaraciones de Chilavert contra Mbappé: “Habla de valores y vive con un travesti”

Los partidos que se perderá Jefferson Lerma con Crystal Palace