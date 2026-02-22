Johan Mojica genera revuelo en España por violenta entrada que no terminó en expulsión: véala acá

Johan Mojica genera revuelo en España por violenta entrada que no terminó en expulsión: así fue / Getty Images

Mallorca no levanta cabeza en el fútbol español. Este domingo 22 de febrero, durante la jornada 25 de LaLiga, el cuadro comandado por Jagoba Arrasate sumó una nueva derrota al caer por 2-0 en su visita al Celta de Vigo.

Celta 2-0 Mallorca en LaLiga

El Mallorca se plantó en Balaídos con un plan muy claro. Defender y esperar su oportunidad en una acción a balón parado o en un contraataque. En todo el primer tiempo no pisó el área gallega. Su situación clasificatoria le obliga a no asumir riesgos y eso se notó sobre el césped del estadio vigués.

El Celta dominó, pero se empachó de pases en corto. Sus extremos casi nunca profundizaron y el ritmo de su juego fue tan lento que el Mallorca se sintió cómodo. Solo en una acción individual de Hugo Álvarez, al que Leo Román privó del gol con una gran mano, y en un disparo flojo de Pablo Durán, que finalizó de la peor manera una gran asistencia de Fer López, el equipo gallego pudo romper la igualdad antes del descanso.

Para la segunda parte, el Celta continuó empujando, pero el Mallorca sobrevivía. Hasta que el colegiado José Luis Guzmán señaló penalti por agarrón del capitán Antonio Raíllo, que volvía un mes y después al once, sobre Borja Iglesias. Aspas ajustó su lanzamiento para hacer inútil la estirada de Leo Román y dar a su equipo tres puntos de oro para seguir en la pelea por Europa. En el añadido, el capitán celeste cerró el triunfo de los suyos.

Polémica jugada que pudo terminar en expulsión para Johan Mojica

La gran polémica del encuentro se produjo al minuto 90+2, cuando Johan Mojica quiso ir a un cierre, llegó tarde y terminó llevándose puesto a Javi Rodríguez. Taches directo al tobillo del jugador del Celta. Véalo acá:

La cuestión es que el juex central del partido decidió castigar dicha acción solamente con cartulina amarilla, mientras que el VAR ni siquiera llamó al colegiado para que revisara la acción frente a una posible expulsión.

Se salvó entonces Mojica, que podrá jugar sin problemas con Mallorca el próximo sábado 28 de febrero

