Boca Juniors iría por el fichaje de Álvaro Montero: así va su situación

Álvaro Montero podría dar un gran salto en su carrera deportiva. Luego de brillar en el arco de Vélez Sarsfield, el guardameta guajiro está siendo sondeado ni más ni menos que por Boca Juniors, equipo urgido de encontrar un arquero de garantías para el futuro.

Boca Juniors iría por el fichaje de Álvaro Montero

Según versiones de prensa en Argentina, "las negociaciones apenas están en etapa de sondeos“, aunque desde Vélez ”podría tener el aval para salir en este mismo mercado“.

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Es por lo anterior que el diario Olé reportó al respecto: "Montero está a préstamo desde Millonarios y su ficha definitiva ronda los 2 millones de dólares, algo que en Liniers no estarían tan decididos a poner, contemplando también que la cesión que tiene vence en diciembre y que una salida anticipada le representaría un ingreso".

Asimismo, el medio enalteció la talla del jugador, su experiencia con la selección nacional y “haber ya roto el hielo con un buen año previo en el fútbol argentino”. Incluso sus 31 años de edad fueron elogiados, entendiendo que ofrece “madurez y seguridad” en una posición que " tantos dolores de cabeza les viene dando" a los xeneizes.

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Mientras se resuelve la situación contractual, Álvaro Montero se alista para disputar su primer Mundial con la Selección Colombia. Si bien se espera que Camilo Vargas sea el titular, así como ocurrió en toda la Eliminatoria sudamericana, el guajiro podría dar la sorpresa en cualquier momento.