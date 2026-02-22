Diego Arias tras la victoria: “Cuando ponemos siete en ataque, es inevitable asumir riesgos”

Atlético Nacional firmó una sólida victoria 3-0 ante Alianza y, tras el encuentro, el técnico Diego Arias y Cristian “Chicho” Arango analizaron el rendimiento del equipo, la propuesta ofensiva y el significado especial del debut goleador del delantero en el Atanasio.

Arias destacó que lo mostrado en cancha es el reflejo del trabajo diario: “Creo que lo que pasó hoy se veía en los entrenamientos … tiene que ver con un funcionamiento colectivo”. Aunque reconoció el buen partido de Alfredo Morelos y Arango en ataque, dejó claro que el resultado no depende solo de nombres propios: “Hay varios ajustes en el equipo para que ellos en el día de hoy hayan podido marcar. La forma de defender influye en esto”.

El entrenador explicó que la propuesta ofensiva implica riesgos defensivos: “De la forma como nosotros pretendíamos atacar hoy, sin duda íbamos a tener espacio a espalda de nuestra defensa. Es algo que es por elección”. Y añadió: “Cuando ponemos seis, siete jugadores en función ofensiva, vamos a tener tres, cuatro controlando una posible pérdida… Es inevitable”.

Sobre el momento del equipo, Arias valoró la racha positiva en casa y dejó clara la identidad que quiere consolidar: “Lo importante es que nuestro equipo, ya sea local o visitante, muestre esa intención de ir al frente, de querer ganarlo, de luchar, de competir, de estar unidos”. Además, subrayó que la rotación se hará con criterio competitivo: “En cada partido vamos a alinear un equipo que sintamos que nos va a acercar a la victoria”.

Por su parte, Cristian Arango vivió una noche especial al marcar en su debut oficial ante la afición verdolaga. “Es un momento que siempre voy a recordar ya que de niño soñaba con esto” , expresó emocionado. El delantero dedicó su anotación a su familia: “Cumplir un sueño más… a mi abuela que estaba en la tribuna , a mi esposa y mis padres. El saludo fue para ellos”.

Sobre la jugada del gol, explicó su intuición en el área: “Sabía que iba a patear, sabía que tenía que estar atento para actuar en cualquier rebote y gracias a Dios me pudo quedar y pude empujar”. También resaltó la unión del grupo tras la celebración: “En el gol se vio la unión y la hermandad que tiene el equipo… fue significante para mí”.

En cuanto a su sociedad en ataque, Arango aseguró que el entendimiento con Alfredo fluye naturalmente: “Sé las cualidades que tiene Alfredo y que puedo aprovecharlo al máximo para potenciarme y para potenciar al equipo”. Y frente a la expectativa de los hinchas por lo que viene en el calendario, pidió calma: “Hay que dejar que todo fluya… ya este partido pasó, vamos a prepararnos para lo que se viene”.

Con diez victorias consecutivas en casa por liga y un promedio goleador que ilusiona, Nacional atraviesa un momento dulce. Sin embargo, tanto Arias como Arango coincidieron en que el enfoque sigue siendo colectivo, competitivo y partido a partido.