Bustos sobre los penaltis: “Los vi en la cancha y en televisión y sí fueron”

Millonarios sufrió una dura derrota en el estadio de Techo ante Internacional de Bogotá que con su triunfo volvió a ser el líder de la Liga colombiana con 17 puntos. En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del equipo azul habló de lo que sucedió en el partido.

De acuerdo con el entrenador, las jugadas de penalti a favor de su equipo que se presentaron en el compromiso, sí tuvieron que ser cobradas como tales y otras jugadas también tuvieron que ser revisadas durante los 90 minutos.

También analizó lo que pasó con su equipo, pero se mostró optimista para lo que viene y con la autocrítica de corregir los errores que se presentaron durante el encuentro.

Análisis del partido: “Creo que fue un prime tiempo parejo de dos equipos a su manera, tuvieron dos y nosotros un poco más. Después salimos mejor se jugó en el campo de ellos, creamos situaciones, Si es justo o no, no sé, tengo que volver a verlo. Nos hacen tres goles y hay cosas que tenemos que corregir y mejorar. Para mi es injusto no haber sumado. Cuando hablo trato de no molestar a los demás, pero creo que no fueron más. Fueron un buen equipo, tienen atributos que aprovecharon, pero que no merecíamos irnos sin algo”.

Situaciones a corregir: “Luego hubo un montón de situaciones que pasaron que vamos a analizar. Yo siento que tuvimos que habernos puesto en ventaja primero nosotros, que fue claro eso, siempre estuvimos atrás en el marcador y no es lo mismo. Y bueno, merecíamos ir primero en el marcador sobretodo en el segundo tiempo y hubo cosas puntuales que pasaron”.

Las jugadas de posibles penaltis: “Yo ya las vi. Las vi en el partido y por televisión en el camerino. Cuando un defensa se tira dentro del área es imposible que no toque al rival, creo que fue penal claro que no sé por qué lo volvió atrás. Por más que toques la pelota, te enseñan desde las bases que no te puedes tirar y la de Leo, la última, creo que también es penal porque Leo le gana la posición, va a cabecear y la camiseta se le estira. Andá a revisarla por lo menos. Creo, no quiero meterme ene l trabajo de los demás, pero creo que son dos jugadas puntuales que hubieran cambiado el desarrollo del juego”.

Carlos Ortega: “No, no sé como es la reglamentación acá, pero sí fui a tratar de sacar a los chicos porque ya terminó, ya no podemos volver atrás, sabía como se sentían y cómo estaban. Me enfoqué en sacar a los jugadores y no le dije nada”.

Cambios: “Yo quería ganarlo. Justo hacemos el 2 a 2 y hacemos los cambios. Saco a los dos carrileros defensivos, entre comillas, porque son laterales y pusimos dos ofensivos y lo terminamos perdiendo por una jugada en la que estamos adentro tres contra dos, perdemos el duelo y dejamos tirar la pelota hacia adentro y el riesgo estaba. Pero tuvimos nosotros el primero, de eso se trata. Andrés estaba bien, Arias estaba bien, el problema es la ambición de quererlo ganar. te puedo asegurar que alguno de los penales que se tenían que haber cobrado habrían cambiado el partido, pero no es excusa”.

Cabezas Hurtado: “No hablamos de un solo jugador. Pero nos da y hay una jugada que el genera y gambetea hacia adentro y queda en posición de gol y creo que esa es una jugada para revisar. Yo estaba cerca de la visión. Nos da entrega y actitud, nos puede dar más, hay que apoyarlo porque es un chico joven, Es el grupo que ten3emos y con este grupo vamos a pelear”.

Sectores débiles en la cancha: “Me encanta hablar de fútbol. Para mi jugamos 3-5-2 que es distinto. Los de afuera dieron pase gol, desbordamos, tenemos profundidad, claro que tenemos que seguir mejorando. No sé, siempre hay cosas y obviamente hay rivales que nos van a analizar y saber como hacernos daño. Terminamos jugando 4-2-4. Lo que me estás marcado a lo mejor, voy a revisarlo, pero el partido ante Nacional todavía está lejos”.

Lo que viene: “Llevamos cuatro partidos. Tengo fe de que vamos a seguir consiguiendo objetivos, Sé que vienen de un año que no se ha conseguido clasificar. Vamos a seguir peleando y mejorando”.