Andrés Colorado respondió a periodista tras el 0-0: “Quítate la camiseta a la hora de analizar”

El empate 0-0 entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga estuvo marcado por la expulsión de Fernando Álvarez en el primer tiempo y por un intercambio verbal en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico Alberto Gamero explicó los ajustes realizados tras quedarse con diez jugadores desde el minuto 35. “Corregimos hacer ese cuatro en la mitad en rectángulo, tapar mucho más pasillos centrales y obligarlos a tirar centro”, señaló.

También le interesa: Bustos sobre los penaltis: “Los vi en la cancha y en televisión y sí fueron”

Sobre el desarrollo del encuentro, agregó: “Se hace complicado jugar un partido con un hombre menos ante un rival que ataca y tira mucho centro, pero me parece que nos defendimos bien y sacamos un punto importante”.

Gamero también resaltó la respuesta del equipo tras la expulsión: “Con 10 hombres no es fácil, pero los muchachos cumplieron, se esforzaron y sacamos un punto importante”. Además, indicó que el grupo quedó convencido en el descanso de que podía competir en esas condiciones.

Durante la conferencia, un periodista cuestionó el planteamiento del equipo y la actuación arbitral, señalando que Bucaramanga pudo haber convertido más goles y sugiriendo juego fuerte por parte del Cali.

También lea: Diego Arias tras la victoria: “Cuando ponemos siete en ataque, es inevitable asumir riesgos”

Ante esa intervención, Gamero respondió: “Este Deportivo Cali no pega. Este Deportivo Cali hace faltas, pero no pega”. También manifestó que prefería no referirse al arbitraje: “Esa pregunta yo no la puedo responder yo”.

Posteriormente, el jugador Andrés Colorado intervino para referirse al comentario del comunicador. “Yo creo que los partidos se deben analizar desde la neutralidad siempre. No se puede analizar desde el sentimiento o desde si se es hincha o no”, afirmó.

Colorado añadió: “Te quites la camiseta a la hora de analizar, porque nuestras palabras son replicadas y escuchadas”. Asimismo, señaló que las infracciones cometidas fueron “faltas tácticas, agarrones o empujones, cualquier cosa menos agresiva”.

El empate dejó al Deportivo Cali con un punto como visitante y ahora el equipo se enfocará en sus próximos compromisos como local.