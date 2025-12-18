Mineducación designa a Rafael Castillo como nuevo rector de la Uniatlántico

El Ministerio de Educación Nacional designó a Rafael Ángel Castillo Pacheco como nuevo rector y representante legal de la Universidad del Atlántico, en el marco de las medidas de vigilancia especial que rigen sobre esta institución.

La decisión fue oficializada mediante la resolución expedida el 17 de diciembre de 2025, tras el reemplazo del anterior rector, Leyton Daniel Barrios Torres, por “graves afectaciones a la gobernabilidad institucional y a la prestación del servicio educativo”.

De acuerdo con el acto administrativo, la Universidad del Atlántico atraviesa una situación de anormalidad que incluye problemas de seguridad, interrupciones académicas y tensiones internas. El Ministerio advirtió que estas circunstancias “ponen en riesgo la continuidad y calidad del servicio público de educación superior”, razón por la cual se activaron medidas preventivas y de vigilancia especial desde noviembre de este año.

En la resolución, la cartera educativa recordó que la autonomía universitaria no es absoluta y que el Estado está facultado para intervenir cuando se vulneran derechos fundamentales. En ese sentido, el documento señala que la inspección y vigilancia buscan “garantizar el adecuado funcionamiento de la estructura administrativa y académica de la institución, así como la protección de los derechos de la comunidad universitaria”.

“Cumple con las calidades para ejercer el cargo”

Sobre el nuevo rector, el Ministerio indicó que, tras la verificación de los requisitos legales y estatutarios, se concluyó que Castillo Pacheco “cumple con las calidades exigidas para ejercer el cargo” y tendrá como misión implementar las medidas ordenadas para superar los hallazgos detectados durante la inspección y restablecer la normalidad institucional.

Finalmente, el Ministerio de Educación precisó que la designación podrá ser revisada dependiendo de la evolución de la situación en la universidad y del cumplimiento de las órdenes impartidas.

“Estas medidas podrán ser modificadas, adicionadas o dadas por terminadas, conforme se restablezcan las condiciones de legalidad, transparencia y participación democrática”, concluye la resolución.