MinInterior promoverá programas de salud mental en Barranquilla por aumento de consumo de drogas

Durante el Consejo de Seguridad realizado en la base aérea de del municipio de Malambo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su preocupación por el crecimiento del consumo de cocaína en la ciudad y su vínculo con la violencia.

“La demanda o el alto consumo de cocaína sigue creciendo y sigue siendo exponencial, lo cual ayuda a que haya mucho más violencia, debido a que todo lo que es prohibido crea mafia y eso trae lo que es la violencia, pero eso sería otra discusión”, señaló.

Benedetti señaló que este panorama exige acciones preventivas y educativas para enfrentar los efectos sociales del consumo de drogas.

La propuesta de salud mental parra Barranquilla y su área metropolitana

“Se ha contemplado también verificar y buscar que haya propuestas de salud mental para la ciudad, lo que tiene que ver con prevención y educación para la ciudad y el área metropolitana”, explicó.

La iniciativa busca ofrecer alternativas de apoyo psicológico y social, dirigidas a la población afectada por el consumo de sustancias, así como reducir los factores que generan violencia en la ciudad. Según el ministro, salud, educación y prevención serán los ejes de estas acciones.

Finalmente, Benedetti hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para implementar estas estrategias, resaltando que la atención integral a la salud mental es fundamental para mitigar los efectos de la violencia vinculada al consumo de drogas en Barranquilla.