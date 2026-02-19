“Yo no voy a votar en ninguna consulta”: ministro del Interior, Armando Benedetti

Política

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no votará en ninguna consulta partidista y que no reclamará ese tarjetón el próximo 8 de marzo. Además, dijo que seguirá al presidente Gustavo Petro en su decisión de abstenerse de votar.

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el jefe de la cartera del Interior dejó clara su posición sobre las votaciones de las consultas de los partidos políticos que elegirán a sus candidatos a la Presidencia de la República.

“Yo no voy a votar en ninguna consulta. No voy a reclamar ese tarjetón. Ya el presidente dijo que no votaría en ninguna consulta y yo también seguiré esa decisión”, escribió Benedetti.

El pronunciamiento de Benedetti se dio en medio de la polémica que ha generado el anuncio de su suegra, la historiadora Adelina Covo, al manifestar públicamente que votará en la consulta del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo, por Roy Barreras, a pesar de ser militante del Pacto Histórico.

Covo recordó que votó en octubre de 2025 en la consulta por Iván Cepeda, pero dijo que ahora lo hará por Roy Barreras como una manera de contrarrestar la Gran Consulta que reúne a los candidatos de dos orillas diferentes: derecha y centroderecha.

Precisamente, esa decisión generó controversia en la izquierda porque el Pacto Histórico se ha distanciado de Barreras e incluso les ha pedido a los militantes votar únicamente por las listas al Senado y Cámara del Pacto, además de brindar todo el apoyo electoral para Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial.

En el mismo sentido, el presidente Petro no apoya la consulta promovida por el exembajador de Colombia en el Reino Unido.

Covo anunció su decisión electoral mediante un video que se difundió en las redes sociales.

“Como miembro del Pacto Histórico, voté en octubre por Iván Cepeda. Lo estaba apoyando e iba a votar por él en la consulta de marzo hasta que llegó la infame decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero, amigos, lo único que no podemos hacer es dejar el espacio libre. ¿O quieren que el uribismo gane la Presidencia? Yo no lo quiero. Por eso, tenemos que votar en la consulta de marzo e invitar a nuestros amigos a que voten. Yo voy por Roy y los invito a que nos acompañen”, señaló.

Respondió Barreras:

“Gracias, querida Adelina Covo. Ella votó por Cepeda en octubre, pero en marzo sabe lo que saben quienes conocen la política de este país: no podemos dejarle el espacio libre al uribismo. ‘Es con Roy’, es lo que cada vez más personas me dicen”, fue la respuesta del precandidato.

Pese a la postura de Covo, Benedetti se mantiene distante y aseguró que no participará en la consulta que promueve Roy Barreras.