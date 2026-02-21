Cerca del 90% de los capturados en Barranquilla queda en libertad: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que cerca del 90 % de las personas capturadas en Barranquilla y su área metropolitana recuperan la libertad, una situación que, según dijo, termina enviando un mensaje de impunidad frente al accionar de las autoridades.

Sus declaraciones surgieron luego de un consejo de seguridad realizado en la base aérea del municipio de Malambo, donde el alto funcionario analizó el panorama de orden público en Barranquilla y su zona metropolitana.

“Alrededor de un 90 % de las capturas quedan libres. Eso podría alguien mencionarlo como si fuera una puerta giratoria hacia el crimen. Y más que pedir fuerza pública, se requiere que mejoremos aún la capacidad judicial”, afirmó el ministro.

Reto en investigación y judicialización

El jefe de la cartera de Defensa explicó que la mayoría de las detenciones se producen en flagrancia y no mediante órdenes judiciales, lo que evidencia debilidades en los procesos investigativos.

“Vemos que la mayor cantidad de capturas se hace en flagrancia, no con órdenes de captura. Entonces ahí hay un reto importante en investigación y en judicialización”, sostuvo.

En ese contexto, identificó como principales generadores de violencia a estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

“Los principales actores criminales son carteles del narcotráfico, carteles del crimen, producen violencia, producen muerte, como ‘Los costeños’, ‘Los pepes’ y el Çlan del Golfo”, precisó.

Extorsión y estrategia en microterritorios

El ministro también se refirió al delito de extorsión como otro de los factores que impactan la seguridad en la región. Indicó que, en comparación con el año anterior, este delito se ha reducido en un 46 %.

“Se han desarrollado 42 capturas y se evitó que llegaran alrededor de 215 millones de pesos a los grupos criminales. Hemos adelantado una estrategia de microterritorios, pero es necesario también educar para denunciar. La denuncia se fortalece cuando no hay miedo”, concluyó.