Ministerio de Defensa anuncia despliegue de uniformados y recompensas para blindar elecciones

En medio de la recta final hacia las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde el Atlántico, aseguró que para blindar los comicios, el Gobierno dispuso un despliegue superior a 246 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública en todo el país.

Además, se reforzó el pie de fuerza con la ampliación temporal del servicio militar obligatorio, lo que permitió sumar 22 mil militares y 4 mil policías adicionales.

“Tenemos dispuesto un despliegue de más de 246 mil hombres y mujeres, incluso aumentamos ese pie de fuerza, ordenando que se implementara durante unos meses más el servicio militar obligatorio y eso nos permitió tener 22 mil militares más y 4 mil policías más. Pero la clave de todo esto siempre será la inteligencia, la denuncia y por ello motivamos a que aquellas personas que conozcan de algún delito lo informen previamente”, dijo Sánchez.

El ministro al tiempo anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a responsables de delitos electorales como fraude y compra de votos.

“Efectivamente la recompensa es para el que denuncie a las personas que estén cometiendo delitos electorales, delitos que tienen que ver con el fraude, finalizó.