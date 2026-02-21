Así fue la pelea entre los técnicos Arturo Reyes y Jonathan Risueño, luego del Pereira vs Pasto

Deportivo Pereira y Deportivo Pasto protagonizaron un vibrante empate en la octava jornada de la Liga colombiana, en el Estadio Centenario de Armenia. El compromiso tuvo emociones hasta el último suspiro y terminó con tensión tanto en el campo como en los banquillos técnicos.

El marcador se abrió al minuto 35′ por intermedio Walmer Pacheco, quien puso en ventaja al conjunto matecaña antes del descanso. En la segunda mitad, Pasto reaccionó y encontró la igualdad al minuto 60’, gracias a Santiago Córdoba, que devolvió la ilusión al equipo volcánico.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, Yuber Quiñones apareció al 88’ para marcar el 2-1 a favor del Pereira. Sin embargo, el drama no había terminado. En tiempo de adición, Walmer fue expulsado, situación que aprovechó el cuadro visitante para lanzar sus últimas aproximaciones. En la jugada final del compromiso, Deportivo Pasto logró el empate definitivo, silenciando a la afición local.

Con este resultado, Deportivo Pereira quedó en la casilla 17 con cuatro puntos y una diferencia de gol de -4. Por su parte, Deportivo Pasto se mantiene en la parte alta de la tabla con 15 unidades y +1 en diferencia de gol.

Así fue la pelea entre los técnicos Arturo Reyes y Jonathan Risueño

El cierre del encuentro también dejó un cruce entre los entrenadores. El técnico del Pasto, Jonathan Risueño, realizó gestos hacia la hinchada local tras el pitazo final, lo que provocó la reacción de Arturo Reyes. El árbitro Álvaro Méndez intervino y expulsó a ambos estrategas, quienes no podrán dirigir en la próxima jornada.

Jonathan Risueño se perderá el partido en la ciudad de Pasto contra el Cúcuta el domingo primero de marzo a las 2:00 p.m. Por parte de Arturo Reyes se perderá el compromiso en condición de visitante en El Campín contra Millonarios el 26 de febrero a las 7:30 p.m