Tabla del descenso 2026: Posiciones tras el empate entre Pasto e Internacional de Bogotá
Deportivo Cali continúa al filo de la zona de peligro.
Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó son los dos equipos que actualmente se encuentran perdiendo la categoría, siendo último y penúltimo en la tabla del descenso, respectivamente.
Vale la pena recordar que los dos equipos que descenderán a la B al final del 2026, serán los dos equipos que tengan un menor promedio, teniendo en cuenta los puntos sumados y la cantidad de partidos disputados en el Todos Contra Todos.
Para los recién ascendidos (Cúcuta y Jaguares), el promedio será tenido en cuenta solamente lo hecho a lo largo del 2026; mientras que para el resto de equipos, se tendrá como base lo hecho en los últimos 3 años, si solo llevan dos años en la A, el promedio se tomará dependiendo su desempeño en esos dos años.
Millonarios 2-1 Llaneros
Millonarios derrotó 2-1 a Llaneros en el estadio El Campín. Los goles de los azules los marcaron Rodrigo Contreras y Leonardo Castro; por la visita descontó Luis Miranda.
Medellín 1-1 Pereira
Medellín y Pereira empataron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot. Marco Pérez abrió el marcador para la visita; el equipo antioqueño salvó el empate al final con una anotación de Léider Berrio.
Pasto 1-1 Internacional de Bogotá
Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá empataron 1-1 en el estadio Departamental Libertad. Pasto abrió el marcador con gol en propia puerta de Carlos Vivas; Larry Vásquez empató para la visita.
Tabla del descenso 2026
|Pos
|Equipo
|Promedio
|20
|Cúcuta
|0,33
|19
|Boyacá Chicó
|0,86
|18
|Deportivo Cali
|1,07
|17
|Internacional de Bogotá
|1,09
|16
|Alianza
|1,12
|15
|Llaneros
|1,14
|14
|Águilas Doradas
|1,21
|13
|Pasto
|1,30
|12
|Pereira
|1,30
|11
|Fortaleza
|1,34
