15 feb 2026

Liga Colombiana

Tabla del descenso 2026: Posiciones tras el empate entre Pasto e Internacional de Bogotá

Deportivo Cali continúa al filo de la zona de peligro.

Wuilker Faríñez, Internacional de Bogotá / Twitter: @InterBogOficial

Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó son los dos equipos que actualmente se encuentran perdiendo la categoría, siendo último y penúltimo en la tabla del descenso, respectivamente.

Vale la pena recordar que los dos equipos que descenderán a la B al final del 2026, serán los dos equipos que tengan un menor promedio, teniendo en cuenta los puntos sumados y la cantidad de partidos disputados en el Todos Contra Todos.

Para los recién ascendidos (Cúcuta y Jaguares), el promedio será tenido en cuenta solamente lo hecho a lo largo del 2026; mientras que para el resto de equipos, se tendrá como base lo hecho en los últimos 3 años, si solo llevan dos años en la A, el promedio se tomará dependiendo su desempeño en esos dos años.

Millonarios 2-1 Llaneros

Millonarios derrotó 2-1 a Llaneros en el estadio El Campín. Los goles de los azules los marcaron Rodrigo Contreras y Leonardo Castro; por la visita descontó Luis Miranda.

Medellín 1-1 Pereira

Medellín y Pereira empataron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot. Marco Pérez abrió el marcador para la visita; el equipo antioqueño salvó el empate al final con una anotación de Léider Berrio.

Pasto 1-1 Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá empataron 1-1 en el estadio Departamental Libertad. Pasto abrió el marcador con gol en propia puerta de Carlos Vivas; Larry Vásquez empató para la visita.

Tabla del descenso 2026

PosEquipoPromedio
20Cúcuta0,33
19Boyacá Chicó0,86
18Deportivo Cali1,07
17Internacional de Bogotá1,09
16Alianza1,12
15Llaneros1,14
14Águilas Doradas1,21
13Pasto1,30
12Pereira1,30
11Fortaleza1,34
Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

