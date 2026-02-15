Tabla del descenso 2026: Posiciones tras el empate entre Pasto e Internacional de Bogotá

Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó son los dos equipos que actualmente se encuentran perdiendo la categoría, siendo último y penúltimo en la tabla del descenso, respectivamente.

Vale la pena recordar que los dos equipos que descenderán a la B al final del 2026, serán los dos equipos que tengan un menor promedio, teniendo en cuenta los puntos sumados y la cantidad de partidos disputados en el Todos Contra Todos.

Para los recién ascendidos (Cúcuta y Jaguares), el promedio será tenido en cuenta solamente lo hecho a lo largo del 2026; mientras que para el resto de equipos, se tendrá como base lo hecho en los últimos 3 años, si solo llevan dos años en la A, el promedio se tomará dependiendo su desempeño en esos dos años.

Millonarios 2-1 Llaneros

Millonarios derrotó 2-1 a Llaneros en el estadio El Campín. Los goles de los azules los marcaron Rodrigo Contreras y Leonardo Castro; por la visita descontó Luis Miranda.

Medellín 1-1 Pereira

Medellín y Pereira empataron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot. Marco Pérez abrió el marcador para la visita; el equipo antioqueño salvó el empate al final con una anotación de Léider Berrio.

Pasto 1-1 Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá empataron 1-1 en el estadio Departamental Libertad. Pasto abrió el marcador con gol en propia puerta de Carlos Vivas; Larry Vásquez empató para la visita.

Tabla del descenso 2026