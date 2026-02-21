¿A que hora juega Nacional hoy? Prográmese acá con el partido de Liga Colombiana / Colprensa

Atlético Nacional sigue su curso en la Liga Colombiana 2026-I. Luego de haber caído en su visita al Deportivo Cali, el cuadro antioqueño busca recomponer camino en el Atanasio Girardot y ante su gente cuando se mida con Alianza Valledupar.

El verde paisa buscará una victoria que lo meta de lleno dentro del grupo de los ocho, a pesar de tener tres partidos pendientes (Jaguares, Junior, Santa Fe). Por lo pronto se ubica en la decimosegunda casilla con 9 puntos de 12 posibles, balance más que positivo.

Por otro lado, el conjunto valduparense viene de empatar 1-1 en condición de local ante Cúcuta Deportivo, resultado que marcó la salida del entrenador Hubert Bodhert. Aunque el equipo todavía no ha oficializado su reemplazo a través de redes sociales, el presidente Carlos Orlando Ferreira informó que será Camilo Ayala, de reciente paso por Deportivo Pasto.

Nacional tendrá baja de peso ante Alianza

A través de redes sociales, Atlético Nacional dio a conocer la convocatoria elaborada por el entrenador Diego Arias, aunque destaca la ausencia de William Tesillo, quien presenta problemas físicos y por tal razón se tomó la determinación de no tenerlo en cuenta.

El defensor central presenta una “contusión en la pierna derecha” y su regreso a las canchas dependerá de la evolución del golpe.

Basado en lo anterior, se espera que la dupla central de Arias para el partido ante Alianza esté conformada por Juan José Arias y César Haydar.

¿A que hora juega Nacional hoy?

El partido válido por la octava fecha de la Liga Colombiana 2026-I entre Atlético Nacional y Aianza Valledupar se disputará desde las 6:20 de la tarde. Usted podrá seguir los detalles de este encuentro a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO en la página wen Caracol Deportes.

