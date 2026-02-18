Quinto técnico que pierde su puesto en la Liga Colombiana

Tras Hernán Torres, Flabio Torres, Nelson Flóres y Alexis Márquez, ahora el turno fue para Hubert Bodhert, que ya no es más el entrenador de Alianza FC.

Así lo confirmó el dueño del equipo Carlos Ferreira, luego de empatar como local ante el Cúcuta Deportivo en la séptima jornada del campeonato.

“Estas son las noticias que a uno no le gusta dar, pero debido al rendimiento creemos que era necesario pedirle el equipo al profesor Hubert Bodhert, cosa que hemos realizado, ya lo habíamos hablado antes de este partido con él”, dijo Ferreira.

Y añadió, “desafortunadamente, tenemos que hacerlo y Dios quiera que quien llegue a dirigir a Alianza nos saque del momento que estamos viviendo”.

También expresó en Win lo que pasó con respecto al año pasado, “mantuvimos la nómina en gran parte, había ocho de diez jugadores titulares que mantivimos, el resto fueron refuerzos que, aparentemente según la explicación que nos da el cuerpo técnico, no cumplieron con lo que ellos esperaban y vino un rendimiento que no es acorde a lo que queremos como insitución”.

El momento que vive el equipo de Valledupar lo tiene en el último lugar de la tabla de posiciones con solo tres puntos, producto de cero partidos ganados, tres empatados y tres perdidos.