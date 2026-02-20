Colombia cerrará su preparación al Mundial 2026 ante un sorpresivo rival

La Selección Colombia ya tiene definido su último examen antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Selección de Jordania en un compromiso amistoso programado para el domingo 7 de junio en San Diego, California.

El encuentro será el cierre de la fase de preparación del combinado nacional, que tendrá dos partidos entre mayo y junio con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut mundialista frente a Uzbekistán en Ciudad de México. Este duelo ante el conjunto asiático marcará además la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en la historia.

Jordania, que participará por primera vez en una Copa del Mundo, también utilizará este partido como su despedida oficial antes del torneo. El equipo asiático compartirá grupo con potencias como Austria, Argelia y la vigente campeona, Argentina, por lo que medirse ante una selección sudamericana representa una prueba estratégica en su preparación.

Para Colombia, más allá del resultado, el compromiso servirá para ajustar detalles tácticos y definir la base titular que afrontará el certamen en Norteamérica. En medio de este panorama, también se mantiene la expectativa por las decisiones de convocatoria del cuerpo técnico, pensando en combinar experiencia y renovación en la lista definitiva.