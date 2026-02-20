Vacunas, secuestros y compra obligatoria: testimonios del calvario de empresarios en Parque Tayrona

Augusto Rico, profesor, periodista y abogado especialista en derecho urbano y ambiental, entregó su testimonio a 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, del calvario que viven los empresarios y las personas en general con la presencia y el accionar de los grupos armados en el Parque Tayrona, especialmente las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Contó que hace cinco años inició un contrato para construir un hotel con nueve habitaciones y restaurante para atender a los turistas nacionales e internacionales. Mencionó que todo iba bien, su negocio progresaba y era respetuoso de la naturaleza, hasta que lo secuestraron a él y a varios de sus empleados.

“Me secuestraron a mí y a cinco empleados, sacaron un vehículo del hotel y nos llevaron a la parte alta de la Sierra Nevada. Me obligaron a que firmara la transferencia de mi propiedad y las acciones de mi empresa a nombre del otro socio minoritario, quien al parecer está aliado con los grupos paramilitares”, afirmó.

Al ser una persona conocida en la región, la comunidad hizo público su secuestro, por lo que se vieron a dejarlo en libertad, aunque para ese momento ya había firmado la transferencia de propiedad y le habían quitado las claves del hotel, del banco y del correo electrónico.

Liberaron a todo su equipo, menos a una persona, a quien dejaron retenida contra su voluntad como una especie de seguro para que no denunciaran.

“No podía quedarme con los brazos cruzados, interpuse la denuncia, pero la Fiscalía, teniendo todas las pruebas, no ha sido capaz de sacar las órdenes de captura de los bandidos”, relató.

¿Qué ha pasado con la investigación de la Fiscalía?

Mencionó que han adelantado investigaciones, tomado declaraciones, pero las Autodefensas amenazaron a las personas que dieron su testimonio y las hicieron cambiar sus palabras.

¿Situación ha empeorado con las negociaciones de paz?

Reconoció que sí, que todo empeoró a partir de las negociaciones. “La gente tiene que pagar vacuna para operar y tiene la obligación de comprar todos los insumos de la cadena del negocio, ellos tienen proveedores para todo”.

Además, mencionó que las Autodefensas se quedan con el 20% de cualquier transacción.

¿Qué pasa con grandes empresarios?

“Se quedan callados por miedo. Si no ven resultados en la investigación, no creen en la posibilidad de denunciar”, sostuvo.

Ante esta situación y al exponerse con sus denuncias, Rico comentó que piensa en irse del país por las complicadas condiciones de seguridad. Incluso, su familia ya se fue de Colombia.

“Ellos no tienen ningún escrúpulo para mandarme a matar”, dijo.

Más testimonios

Pedro, otro empresario que opera en el Parque Tayrona, señaló que la situación es crítica, aunque destacó que lo más preocupante es que a él lo detuvieron en una vía, pero a 3 o 4 kilómetros había un retén de la Policía.

Como Rico, Pedro coincidió en que todo empeoró con el inicio y desarrollo de los diálogos entre el Gobierno y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

“Llevo 20 años viviendo en la Costa, pero desde hace 3 o 4 años hay un sector muy controversial. Hay mucho propietario de hotel que no habla por temor a represalias sobre sus negocios”, concluyó.

¿Qué dice la Alcaldía de Santa Marta?

Camilo George Díaz, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Santa Marta, también abordó el cierre temporal del Parque Tayrona. La administración distrital, en nombre del alcalde Carlos Pinedo, ha apoyado iniciativas de paz del Gobierno Nacional, buscando resultados concretos que mejoren la situación. Sin embargo, el funcionario indicó que estos grupos no muestran una “real voluntad de paz”:

“Hemos apoyado las iniciativas que ha propuesto el Gobierno Nacional, pero en ese mismo sentido también queremos decir con absoluta sinceridad y certeza que precisamente lo que desafortunadamente eso ha conllevado es que este grupo, que es un grupo de bandidos y criminales, pues lo que ha llegado es a fortalecerse cada día más”.

“Si yo le pudiera decir algo, es que, por la salud de la economía local, por la salud del turismo, abra el lunes o el martes, con las condiciones, el Parque Tadera, por algo esencial. Mire, yo vengo del parque, es impresionante la cantidad de extranjeros, de personas locales”, agregó.